HABER KIBRIS

20 bin göçmen geri dönebilecek iddiası!

24/07/2017

20 bin göçmen geri dönebilecek iddiası!
ads

Detay Gazetesi'nin haberine göre Crans-Montana sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye yeni tek taraflı adımlar atmayı planlamaya başladığı iddia edildi.

Bu adımların arasında kapalı Maraş’ın yasal sahiplerine geri iadesi ile halen Türk askeri kontrolünde bulunan Karpaşa, Ay Marina ve Asamatos köylerinin Kıbrıslı Maronit sahiplerinin kullanımına ve geri dönüşüne izin verilmesi olduğu öğrenildi.
 

20 BİN GÖÇMEN DÖNEBİLECEK

Türk tarafının üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni planlamalara göre kapalı Maraş’a 16 bin yerinden edilmiş Kıbrıslı Rum ile birlikte Maronit köylerine de 4 bin Maronitin geri dönmesini içerdiği öğrenildi. Böylelikle Türk tarafı atacağı tek taraflı adımlarla 20 bin göçmenin yeniden evlerine ve mallarına geri dönmesini planladığı ön görülüyor.

Kaynak: Detay

 



TAGS: göçmen, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems