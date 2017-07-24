20 bin göçmen geri dönebilecek iddiası!

Detay Gazetesi'nin haberine göre Crans-Montana sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye yeni tek taraflı adımlar atmayı planlamaya başladığı iddia edildi.

Bu adımların arasında kapalı Maraş’ın yasal sahiplerine geri iadesi ile halen Türk askeri kontrolünde bulunan Karpaşa, Ay Marina ve Asamatos köylerinin Kıbrıslı Maronit sahiplerinin kullanımına ve geri dönüşüne izin verilmesi olduğu öğrenildi.



20 BİN GÖÇMEN DÖNEBİLECEK

Türk tarafının üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni planlamalara göre kapalı Maraş’a 16 bin yerinden edilmiş Kıbrıslı Rum ile birlikte Maronit köylerine de 4 bin Maronitin geri dönmesini içerdiği öğrenildi. Böylelikle Türk tarafı atacağı tek taraflı adımlarla 20 bin göçmenin yeniden evlerine ve mallarına geri dönmesini planladığı ön görülüyor.



Kaynak: Detay