20 Temmuz Törenlerle Kutlanıyor

20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 43. yıldönümü, başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde düzenlenecek törenler ve etkinliklerle kutlanıyor.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla başta başkent Lefkoşa olmak üzere Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele ilçelerinde kutlama törenleri düzenlenecek.

ETKİNLİKLER BUGÜN BAŞLAYACAK

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri bugün 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BRT’den yapacağı konuşma ile başlayacak.

Bugün 18.00’de Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlenecek. Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile sürecek. Tören, anıt özel defterinin imzalanması ile son bulacak.

Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki tören ise 18.30’da başlayacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve anıt özel defteri imzalanacak.

Rauf Raif Denktaş Anıtı’ndaki tören 19.00’da başlayacak. Burada da anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve anıt özel defteri imzalanacak.

ŞAFAK NÖBETİ BU GECE

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 43. yıl kutlaması, adaya barış ve huzuru getiren Barış Harekatı’nın başladığı yer olan Yavuz Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti’yle başlayacak.

Bu gece, 20 Temmuz 1974’te Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak, Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan adada bozulan düzene müdahale için çıkarma yaptığı yer olan Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı’nda “Şafak Nöbeti” tutulacağı kaydedildi.

Organizasyon kapsamında saat 21.30’da başlayacak etkinlikte, ilk olarak 22.00’de İstiklal Marşı okunacak. Özel sahne gösterilerinin ardından etkinlik saat 22.15’te Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Gösterisi saat 23.00’te Rafet El Roman konseri ile devam edecek.Saat 00.30’da geleneksel meşaleli yürüyüşe geçilecek etkinlikte saat 02.00’de gelen tüm katılımcılara bayrama özel yemek ikramı yapılacak.

Şafak Nöbeti, saat 03.30’da komandoların çıkarma plajına girişi, saat 03.45’te yapılacak havai fişek gösterisi ve 04.00’de sabah ezanı ve duaların okunmasının ardından sona erecek

20 TEMMUZ TÖRENLERİ SAAT 08.30’DA BAŞLAYACAK

Yarın ise törenler saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde başlayacak.

Tören çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak, anıt özel defterinin imzalanması ile tamamlanacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni de saat 09.30’da yer alacak.Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ve tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması ile başlayacak tören, mesaj teatisi, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı’na sunulması ile sürecek. Tören, Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı konuşmaların ardından Gençlik Dairesi halk dansları gösterisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Gösterisi ve resmi geçit ile tamamlanacak.

LEFKOŞA ŞEHİTLER ANITI

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de kutlama töreni yapılacak.

Yarın 08.50’de çelenklerin şehitler anıtına konulması ile başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek. Tören, anıt özel defterinin imzalanmasının ardından tamamlanacak.

20 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 43. Yıl Kutlama Etkinlikleri kapsamında yarın 10.00’da Hava Sporları Federasyonu ve Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yüksekokulu Eğitim Uçakları uçuş gerçekleştirecek.

Futbol Tenisi Federasyonu kutlamalar çerçevesinde 19.00’da Girne Belediyesi Tenis Kortları’nda 20 Temmuz Barış Kupası etkinliği gerçekleştirecek.

Atletizm Federasyonu ise yine 19.00’da Yavuz Çıkarma Plajı- Girne Atatürk Anıtı Limanı arasında 8 km Yol Maratonu etkinliği düzenleyecek.

Etkinlikler kapsamında 21-22 Temmuz’da Futbol Federasyonu’nun Masterler Futbol Turnuvası, 21-23 ve 28-30 Temmuz arasında Atıcılık Federasyonu müsabakaları, 22 Temmuz’da Binicilik Federasyonu etkinliği ve 23 Temmuz’da Avcılık Federasyonu Balık Avlama Yarışı gerçekleştirilecek.

TÜRK YILDIZI GÖSTERİ YAPILACAK

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda bu yıl da Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları saat 17.55’te Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE’DEN KKTC’YE GELECEK 3 GEMİ HALKIN ZİYARETİNE AÇILACAK

20 Temmuz kapsamında adaya gelecek Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Gaziantep Fırkateyni Girne açıklarında, TCG Burakreis Denizaltısı ile TCG Bora Hücumbotu Girne Turizm Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak. Gemi ziyaretleri yarın 09.30-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Girne açıklarında ziyarete açılacak TCG Gaziantep Fırkateynine ulaşımı deniz vasıtalarıyla Girne Yat Limanı’ndan sağlayacak. TCG Bora Hücumbotu’na ve TCG Burakreis Denizaltısı’na ulaşım karayolundan olacak.

GAZİMAĞUSA

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.30’da yapılacak. Anıta çelenklerin sunulması ve saygı duruşuyla İstiklal Marşı’nın ardından tören tamamlanacak.

İkinci tören Polat Paşa Bulvarı’nda saat 18.00’de kaymakam, komutan ve belediye başkanının askeri birlikler ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması, konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi ile sona erecek.

GİRNE

20 Temmuz için Girne’de de iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören saat 08.30’da Alsancak’ta Yavuz Çıkartma Plajı’nda düzenlenecek. Törende, denize çelenkler bırakılacak, 21 pare top atışı yapılacak ve saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Aydıncık’tan KKTC Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından getirilen bayrakların adaya çıkarılacağı tören, İstiklal Marşı’nın okunması, meşalelerin yakılması, adadaki meşaleden alınan ateşin karaya çıkartılması, meşalenin Lefkoşa’ya götürülmek üzere GAÜ öğrencileri tarafından teslim alınması ve Karaoğlanoğlu Şehitliği ziyaret ile tamamlanacak.

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 16.00’da başlayacak. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunması, askeri birlikler, okullar ve halkın bayramının kutlanması, konuşmalar, şiirler ve resmigeçit ile devam edecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Atatürk Anıtı önünde 18.30’da gösteri sunacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde saat 17.30’da başlayacak. Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören birliklerinin denetlenmesiyle sürecek. Tören, konuşmalar, şiirler, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle tamamlanacak.

İSKELE

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 17.30’da gerçekleştirilecek. Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve tören birlikleri ile halkın bayramının kutlanması ile başlayacak.

Tören, konuşmalar, şiirler, folklor gösterisi, horon gösterisi ve tören geçişi ile tamamlanacak. Törenin ardından izaz ikram yapılacak.

LEFKE

20 Temmuz için Lefke’de de iki tören düzenlenecek. İlk tören Lefke Şehitliği’nde yapılacak. Saat 08.30’da başlayacak tören, çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitlik özel defterinin imzalanması ile sona erecek.

Şehitlikteki törenin hemen ardından ikinci tören 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve tören birliklerinin denetlenmesi ile başlayacak. Tören, konuşma, şiirlerin okunması, folklor gösterisi, geçit töreni ve tebrik kabulü ile son bulacak.

AKDOĞAN

Akdoğan’da düzenlenecek kutlama programı saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenklerin konması ile başlayacak. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma ve şiir okunmasıyla tamamlanacak.

GEÇİTKALE

Geçitkale’deki tören saat 09.00’da çelenklerin konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Tören, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından sona erecek.

ALAMİNYO ŞEHİTLERİ 21 TEMMUZ’DA ANILACAK

Alaminyo Şehitleri Cuma günü Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu saygı atışı ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayacak. Tören, şiir okunması ve Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal’ın konuşmasının ardından tamamlanacak.

TOPÇUKÖY ŞEHİTLERİ 22 TEMMUZ’DA ANILACAK

Milli mücadele yılları ile 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit olan Topçuköylü 9 kişi, Cumartesi günü Topçuköy Şehitliği'nde saat 18.30'da düzenlenecek törenle anılacak.

Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu saygı atışı ve istiklal marşının okunması ile başlayacak tören, konuşmalar, şiirler ve şehitler için dua okunmasının ardından tamamlanacak.

TUZLA ŞEHİTLERİ 23 TEMMUZ’DA ANILACAK

Tuzla Şehitleri Pazar günü saat 09.00’da Tuzla Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak. Tören, çelenklerin konması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunması, konuşma ve dua okunmasının ardından şehitlik ziyaretiyle tamamlanacak.

TAŞPINAR ŞEHİTLERİ İÇİN ŞEHİTLİKTE TÖREN DÜZENLENECEK

Güzelyurt bölgesindeki Taşpınar şehitleri de 25 Temmuz Salı günü Taşpınar Şehitliği önünde saat 09.00’da düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak. Şehitlik defterinin imzalanması ile sürecek tören, şiirlerin okunması, konuşma ve dua okunması ile tamamlanacak.