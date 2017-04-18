HABER KIBRIS

200 Bin Lira belki de size çıktı

18/04/2017

200 Bin Lira belki de size çıktı
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Devlet Piyangosu 18 Nisan çekilişi gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi bu akşam yapıldı. 18 Nisan 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “19451” numaralı bilete isabet etti.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız. 



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