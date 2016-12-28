2016 Pagani Huayra BC

Zonda modelinin ardından Huayra'yla da yolların tozunu attıran Pagani, hiç tereddütsüz çok kışkırtıcı. İtalyan Horacio Pagani tarafından kurulan şirket, genç olmasına karşın vefa konusunda çok hassas.

Huayra modelinin BC versiyonunun ismi, ilk müşterilerinin adının baş harflerini taşıyor. Büyük bir onur olmalı çünkü 750 beygir gücü ve 1000.6 Nm tork üreten Mercedes AMG temelli 6 litrelik twin turbo V12 motor gibi mütevazi(!) özelliklerden söz ediyoruz.

BG modeli pahada ağır olmasına karşın 132 kg daha hafifletilerek bin 218 kg olarak tasarlanmış. Aerodinamik optimizasyonlarla yılın gözdelerinden birine dönüşen bu otomobil 2.55 milyon dolarlık fiyatıyla 20 kişiye yar olacak.