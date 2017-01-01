2016 Victoria's Secret yılbaşı defilesi VİDEO

Yeni yılın ilk dakikalarında bir yılbaşı klasiği olan 'Victoria's Secret Fashion Show' yine nefes kesti.

Victoria’s Secret Fashion Show bu yıl da nefes kesen görüntüleriyle yılbaşı gecesi ekrana geldi. Modeller, şovlar ve sürprizlerle dolu gösteri nefesleri kesti.

Dünyaca ünlü modeller geceye damga vurdu.

2 MİLYON DOLARLIK SÜTYEN



Selena Gomez ve Ellie Goulding'in şarkılarıyla renk kattığı gecede bu yılki en önemli ürün 2 milyon dolarlık sütyen. Kendall Jenner ve Gigi Hadid'de bu yıl defileye katıldı.

Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio gecenin en önemli mankenleriydi. 2 milyon dolarlık ürünü Lily Aldridge taşıdı. 6500 tane pırlantadan oluşuyor.