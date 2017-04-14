2016 Yılı Hava Kalitesi Raporu Açıklandı

Çevre Koruma Dairesi Kuzey Kıbrıs’ta hava kalitesi açısından geçtiğimiz yılki en önemli sorunun, havadaki toz konsantrasyonları olduğunu açıkladı.

Daire “2016 Yılı Hava Kalitesi Raporu”nda geçmiş yıllarda halk sağlığını tehdit eden unsurlar arasında yer alan santral kaynaklı kükürt dioksit emisyonunun, Çevre Yasası kapsamında yakıt ithaline getirilen kısıtlamalar sonucunda insan sağlığını tehdit etmeyen değerlere gerilediğini de açıkladı.

Çevre Koruma Dairesi tarafından Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Teknecik, Kalecik ve Alevkayası’nda hava kalitesi ölçümleri gerçekleştirilerek, 2016 yılı hava kalitesi değerlendirilmesi yapıldığı açıklandı.

TOZ DEĞERLERİ İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASI SINIRINI AŞTI

Daireden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği direktifleri ile uyumlaştırılan Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüğü ile kıyaslanarak değerlendirilen hava kalitesinin raporu sonuçlarına göre, 2016 yılında, günlük ve yıllık toz konsantrasyonları insan sağlığının korunması için tespit edilen sınır değerlerini aştı.

En fazla toz Girne istasyonunda ölçüldü. Toz konsantrasyonu için yıllık ortalama sınır değer 40 µg/m3 iken tozun yıllık ortalama değerleri Girne’de 46.6 µg/m3, Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi’nde 45.5 µg/m3, Gazimağusa’da 39.7 µg/m3, Güzelyurt’ta 33.3 µg/m3, Kalecik’te 24.6 µg/m3, Lefkoşa Küçükkaymaklı’da 36.7 µg/m3 olarak tespit edildi.

Diğer istasyonlarda ise yıllık ortalama, Alevkayası’nda 18 µg/m3 ve Teknecik’te 22.5 µg/m3 olarak belirlendi.

Toz konsantrasyonu için 50 µg /m3 olan günlük ortalama sınır değer 4 istasyonda müsaade edilen gün sayısından fazla olarak aşıldı.

2016 yılında Girne İstasyonu en fazla aşımın olduğu yer oldu. 117 gün yani yılın % 32’sinde sınır değer aşıldı. Lefkoşa Trafik İstasyonu’nda 109 gün, Gazimağusa’da 72 gün, Lefkoşa Küçükkaymaklı’da 48 gün günlük sınır değer aşımı oldu.

KÜKÜRT DİOKSİT EMİSYONU AZALDI

Geçmiş yıllarda halk sağlığını tehdit eden unsurlar arasında gündemde yer alan santral kaynaklı kükürt Dioksit emisyonu, %1’den fazla kükürt içeren fuel-oil kullanımının yasaklanması nedeniyle, insan sağlığını tehdit etmeyen değerlere geriledi.

Ayrıca, Azot dioksit, Karbon monoksit ve Benzen kirleticileri yıl boyunca normal seviyede seyrederek Tüzük standartlarında kaldı.

Ozon konsantrasyonu hedef değer olan 120 mikrogram/m3 değeri Alevkayası istasyonunda, müsaade edilen gün sayısından daha fazla gün olarak geçti. Müsaade edilen aşım sayısının 25 gün olduğu bir takvim yılında. Alevkayası istasyonunda, Ozon hedef değeri 154 gün aşıldı.

Azot dioksit konsantrasyonu 1 saatlik ortalama olarak Kalecik bölgesinde 3 kez sınır değer olan 200 mikrogram/m3 değerini aşmış olmasına rağmen Tüzükte belirtilen 18 kez aşılabileceği sayının altında kaldı.

Karbon monoksit ve benzen konsantrasyonları hiç bir ölçüm istasyonunda insan sağlığı için saptanan hedef değerleri aşmadı, kükürt dioksit ve azot oksitler konsantrasyonları bitki örtüsü ve ekosistem için saptanan hedef değerleri de ilgili istasyon olan Alevkayası istasyonunda aşılmadı.