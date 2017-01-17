2016 yılının telif rekortmeni İrem Derici oldu

Telifmetre adlı araştırma şirketinin açıkladığı verilere göre İrem Derici, 91 bin 83 çalınma ve izlenme sayısıyla listede birinci sırada yer aldı.

Pop müziğin yeni kraliçesi İrem! Dokuz ülkede 80'den fazla müzik ve radyo kanalında 1 milyondan fazla eseri takip eden Telifmetre adlı araştırma şirketi, 2016 yılına damga vuran şarkıcıları açıkladı. Sitede yer alan verilere göre, 2016'da şarkısı radyolarda en çok çalan ve klipleri müzik kanallarında en çok yayınlanan isim İrem Derici oldu.

DEMET VE HANDE'Yİ GEÇTİ…

‘Dantel', ‘Dur Yavaş', ‘Evlenmene Bak' gibi şarkıları ve klipleri toplamda 91 bin 83 kez yayınlanan ünlü popçuyu listede 87 bin 794 izlenme ve dinlenme sayısıyla Demet Akalın takip etti.

Hande Yener'in 85 bin 400 ile üçüncülükte kaldığı sıralamada Murat Boz dördüncü, Sıla ise beşinci sırada yer aldı.

İrem Derici – 91,083

Demet Akalın – 87,795

Hande Yener – 85,400

Murat Boz – 80,395

Sıla Gençoğlu – 77,146



