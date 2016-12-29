2016'nın en hızlı otomobilleri
29/12/2016
2016 yılı otomobil dünyası için tam bir güç savaşına dönüştü.
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Süper otomobil üreticisi firmalar kıyasıya bir beygir gücü yarışına giriştiği 2016 yılında ortaya muhteşem hız canavarları çıktı. İşte bu yılın en güçlü ve en hızlıları...
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Mercedes-AMG E63 S - 604 beygir - 250 kilometre hız
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Mercedes-AMG E63 S
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McLaren 688 HS - 679 beygir, 334 kilometre hız
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McLaren 688 HS
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Ferrari GTC4Lusso - 681 beygir, 329 kilometre hız
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Ferrari GTC4Lusso
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Lamborghini Centenario Roadster - 760 beygir, 350 kilometre hız
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Lamborghini Centenario Roadster
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Tesla Model S P100D - 762 beygir, 250 kilometre hız
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Tesla Model S P100D
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Pagani Huayra BC - 789 beygir, 354 kilometre hız
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Pagani Huayra BC
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LaFerrari Aperta - 950 beygir, 349 kilometre hız
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LaFerrari Aperta
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Rimac Concept S - 1,384 beygir, 365 kilometre hız
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Rimac Concept S
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Koenigsegg Regera - 1,479 beygir, 402 kilometre hız
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Koenigsegg Regera
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Bugatti Chiron
Saate 420 kilometre hıza çıkabilen Chiron, 8 litrelik, 1479 beygirlik W16 motora sahip.
Kıyaslamak gerekirse, Mercedes yarışçısı Lewis Hamilton’ın Formula 1 aracı 900 beygirlik bir motora sahip ve Bugatti’nin yeni oyuncağını sadece pistlerde değil, caddelerde görebilirsiniz.
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Bugatti Chiron