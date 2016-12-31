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2016'nın en popüler şifreleri

31/12/2016

2016'nın en popüler şifreleri
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 2016'da onlarca hack saldırısı yaşandı, milyonlarca kullanıcının bilgileri siber korsanların eline geçti. Ancak görünen o ki bu durum milyonlarca kullanıcının online güvenlik adına attığı adımları yeniden gözden geçirmesine yol açmadı. Yapılan bir araştırmaya göre, en popüler şifre geçen yıl olduğu gibi '123456' oldu. İşte her şeye rağmen kullanıcıların vaz geçmediği şifreler...

  • 123456
  •  
    Password
  •  
    12345678
  •  
    qwerty
  •  
    123456789
  •  
    12345
  •  
    1234
  •  
    111111
  •  
    1234567
  •  
    baseball
  •  
    abc123
  •  
    football
  •  
    monkey
  •  
    letmein
  •  
    696969
  •  
    shadow master 666666
  •  
    qwertyuiop
  •  
    123321
  •  
    mustang
  •  
    1234567890

 



TAGS: popüler, şifre
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