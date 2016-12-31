2016'nın en popüler şifreleri

2016'da onlarca hack saldırısı yaşandı, milyonlarca kullanıcının bilgileri siber korsanların eline geçti. Ancak görünen o ki bu durum milyonlarca kullanıcının online güvenlik adına attığı adımları yeniden gözden geçirmesine yol açmadı. Yapılan bir araştırmaya göre, en popüler şifre geçen yıl olduğu gibi '123456' oldu. İşte her şeye rağmen kullanıcıların vaz geçmediği şifreler...

123456

Password

12345678

qwerty

123456789

12345

1234

111111

1234567

baseball

abc123

football

monkey

letmein

696969

shadow master 666666

qwertyuiop

123321

mustang

1234567890



