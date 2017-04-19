2017-2018 Dönemi kontenjan listesi belirlendi

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Devlet Planlama Örgütü ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda, 2017-2018 dönemi için kontenjan listesini belirledi.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nin konuyla ilgili açıklamasına göre YÖK, KKTC uyruklu, KKTC liselerinden mezun öğrenciler için (çift uyruklular dahil) lisans düzeyinde 125 alanda 196 kontenjan, önlisans düzeyinde 76 alanda 87 kontenjan, özel yetenek düzeyinde 41 alanda 49 kontenjan, yüksek lisans düzeyinde 81 alanda 85 kontenjan ve doktora düzeyinde 58 alanda toplam 67 kontenjan ayrılmasına karar verdi.

KKTC kontenjan üniversite ve alanlarının 2017-2018 ÖSYM kılavuzunda yer alacağı belirtilen açıklamada, üniversitelerin bünyesinde yaşanacak değişikliklerden dolayı YÖK’ün kontenjanlarda birtakım değişikliklere gidebileceği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, ülkenin teknik eleman açığı dikkate alınarak özellikle bu yıl önlisans kontenjanlarında artırıma gidildi. Buna göre geçen yıl 38 alanda 55 kontenjan alınırken, bu yıl 76 alanda 87 kontenjan alındı.

Bununla birlikte özel yetenek alanlarında da artırıma gidildi. Kontenjan sayı, alan ve üniversitelerle ilgili bilgiye www.mebnet.net’ten ulaşılabileceği kaydedildi.