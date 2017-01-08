2017 yılında evlilik için en uygun zamanlar!

Hepimiz şimdiden yeni yılımızın güzel geçmesi, rahat olmamız için plan yapmak için kolları sıvadık. Bazılarımızın planları içinde evlenmekte yer alıyor. Peki bu yıl ne gibi etkiler evlenme tarihlerimizi etkileyecek? Hangi zamanlar evlenmek için ideal zamanlardır? İşte yanıtı...



Yeni bir yıl başladı ve eminim ki hepiniz şimdiden yeni yılınızı birçok alanda rahatça planlamak istiyorsunuzdur. Bu planlar için de en önemlisi doğru zamanda evlenmek olacaktır.

Doğru zamanda evlilik için de parametrelerimiz, ilişkileri sembolize eden Venüs'ün geri harekette ve sert açılar altında olmaması, Merkür'ün geri harekette olmaması, Jüpiter'in Terazi burcunda geri harekette olmaması ve tercihen Ay'ın büyüyen fazda olması olacaktır. Şimdi bu bilgiler ışığında 2017 yılında evlenmekten uzak durmanız gereken zamanlar şöyle;

MERKÜR’ÜN GERİ HAREKETTE OLDUĞU ZAMANLAR



– 9 Ocak tarihine kadar



– 9 Nisan ile 4 Mayıs arası Boğa burcunda Merkür Retrosu var.



– 12 Ağustos ile 6 Eylül arası Aslan burcunda Merkür Retrosu var.



– 1 Aralık ile 24 Aralık arası Yay burcunda Merkür Retrosu var.

VENÜS’ÜN GERİ HAREKETTE OLDUĞU ZAMANLAR



– 3 Mart ile 16 Nisan arası Venüs Koç burcunda geri harekette. Bu tarih aralığında Venüs hem zararlı yerleşimde hem de geri harekette!

Doğru zamanda evlilik için de parametrelerimiz, ilişkileri sembolize eden Venüs'ün geri harekette ve sert açılar altında olmaması, Merkür'ün geri harekette olmaması, Jüpiter'in Terazi burcunda geri harekette olmaması ve tercihen Ay'ın büyüyen fazda olması olacaktır.



VENÜS’ÜN SERT ETKİLER ALTINDA OLDUĞU ZAMANLAR



– 20 Ocak ile 3 Şubat arası Venüs/Satürn sert etkileşimi.



– 28 Şubat ile 4 Mart arası Venüs/Plüton sert etkileşimi.



– 17 Nisan ile 28 Nisan arası Venüs/Satürn sert etkileşimi.



– 12 Temmuz ile 29 Temmuz arası Venüs/Neptün/Satürn sert etkileşimi.



– 8 Ağustos ile 29 Ağustos arası Venüs/Plüton/Uranüs sert etkileşimi.



– 23 Eylül ile 13 Ekim arası Venüs/Satürn/Neptün sert etkileşimi.



– 23 Ekim ile 9 Kasım arası Venüs/Plüton/Uranüs sert etkileşimi.



– 6 Aralık ile 14 Aralık arası Venüs /Neptün sert etkileşimi.

EVLİLİK ADINA UYGUN TARİHLER



– 4 Şubat ile 27 Şubat arası. (Özellikle 4-5-6-7-8-9-26-27 Şubat en şahane zamanlar)



– 5 Mayıs ile 12 Temmuz arası. (Özellikle 24-30 Mayıs arası – 24-28 Haziran arası en şahane zamanlar)



– 30 Temmuz ile 7 Ağustos arası.



– 7 Eylül ile 22 Eylül arası. (20-21-22 Eylül En Şahane zamanlar)



– 14 Ekim ile 22 Ekim arası. (20-21 Ekim en şahane zamanlar)



– 9 Kasım ile 1 Aralık arası. (18-24 Kasım arası en şahane zamanlar)



– 25 ile 31 Aralık arası.

Sevgi ile kalın…

Dinçer GÜNER