HABER KIBRIS

2017 yılının en iyi oyunları belli oldu

26/12/2017

2017 yılının en iyi oyunları belli oldu
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Oyun sektörü bu sene kıyasıya bir rekabet halindeydi. Play Station ve Nintendo gibi firmalar bir bir hamlelerini yaparken rekabet ortamı da iyice kızıştı. 2017 yılını geride bırakmaya hazırlanırken bu yılın en iyi oyunları da belli oldu. İşte bu yılın en iyi oyunları...

15. Sniper Elite 4

14. Mario + Rabbids: Kingdom Battle

13. Yakuza 0

12. Destiny 2

11. What Remains of Edith Finch

10. Metroid: Samus Returns

9. Resident Evil 7

8. Nier: Automata

7. Assassin’s Creed Origins

6. Nioh

5. Wolfenstein 2: The New Colossus

4. Horizon Zero Dawn

3. Persona 5

2. Super Mario Odyssey

1. Zelda: Breath of the Wild



TAGS: 2017, oyun, teknoloji
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