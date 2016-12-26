2017'de Kıbrıs'ı neler bekliyor?

Astrolog Abdullah Abdulaziz 2017 yılın tahminlerini Havadis’le paylaştı. Abdulaziz’e göre Kıbrıs’ı yeni yılda siyasi olarak daha iyi, asayiş açısından daha kötü günler bekliyor

Devrim DEMİR - Havadis

Ünlü astroloji Profesörü Abdullah Abdulaziz, 2017 yılındaki dünyayla ilgili tahminlerini Havadis okurları ile paylaştı.

Abdulaziz, 2017 yılında KKTC’yi nelerin beklediğini ve burçlarda yaşanacak gelişmelerin falına baktı

Ocak ayında yapılacak beşli zirve ile ilgili tahminlerini aktaran ünlü astrolog, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının masadan başarılı bir şekilde kalkacağına vurgu yaptı.

Kıbrıs’ta 2017 yılında karma bir hükümetle federal devlet kurulacağına dikkati çeken Abdulaziz, çözümün ardından herkesin yüzünün güleceğini söyledi.

“Kalıcı çözüm gelecek”

Yeni yıl için tahminlerini Havadis’e anlatan ünlü astroloji Profesörü Abdullah Abdulaziz, Kıbrıs’ta beklenen barışın aslında karşılıklı geçişlerin başladığı günden sonra olduğunu ancak kalıcı bir çözümün zaman aldığını söyledi.

Adbulaziz,” Barış ülkede kapıların karşılıklı geçişlere açıldığı gün oldu. Her iki tarafın vatandaşları da barışa destek vererek, işaret verdi. Barışın tatlısı acısı oldu bu ülkede ama 2017 yılında devlet büyükleri adaya kalıcı bir çözüm getirecek. Bu yıl 2017 yılı Kıbrıs için barış yılı olacak” dedi

Akıncı başarılı bir yıl geçirecek

Astroloji Profesörü Abdullah Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Ocak ayındaki görüşmelerini de değerlendirdi.

Abdulaziz, “Türkiye Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’da Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm için hazır. Bu bilinçle Cenevreye gidiyor ve beşli zirve çok güzel geçecek. Sayın Akıncı, bu işi başaracak ve 2017 yılında kendisi için büyük siyasi bir başarı elde edecek” dedi.

2017 yılında seçim kapıda

Astrolog Abdulaziz, 2017 yılında ülkede seçim olacağının da haberini verdi. Mevcut hükümetin düştüğünü belirten Abdulaziz, Cenevre’de yapılacak olan görüşmelerin ardından mevcut hükümetin gideceğini söyledi.

2017 yılı Cenevre görüşmelerinin ardından, Kıbrıs’ta karma bir hükümetle beraber Federal bir devlet kurulacağını ifade eden Abdulaziz, “Kurulacak olan yeni devletle birçok şey değişecek. Ekonomi dengesizleşecek ancak iflas olmayacak bu yıl. Çiftçinin yüzü çözümden sonra gülecek şuan ki mevcut hükümetten hiçbir beklentileri olmasın. Ülkede birçok banka kapanacak ve ayakta sayılı 4 banka kalacak. Çözüm işine en çok bozuk düzenden faydalananlar üzülecek. Rüşvet, fuhuş ve tefecilik azalacak sistem kurulacak. Ülkedeki dövizciler kapanacak ve ayakta sadece kumarhaneler kalacak” dedi.

Uyuşturucu ve hırsızlık daha da artacak

2017 yılında ekonomiden Kıbrıs halkının olumsuz etkilenmeyeceğini söyleyen Abdulaziz, tasarrufa gidileceğini ve verimli bir yıl olacağını belirtti. Astrolog Abdulaziz, 2017 yılında trafik kazalarının yine olacağını belirterek uyarıda bulundu. Uyuşturucu suçlarının fark yaratarak artacağını belirten Abdulaziz, 2017 yılında cinayet olmayacağını ancak hırsızlıkların da artacağını belirtti.

2017 yılında boşanmaların da hızla artacağını belirten Abdulaziz, KKTC polisinin birçok başarılı işe imza atacağını söyledi.

Halep ve Suriye haritadan silinecek

2017 yılında dünyadaki gelişmeleri de değerlendiren ünlü astrolog, Mayıs ayında üçüncü dünya savaşının başlayacağını söyledi.

Abdulaziz, Halep ve Suriye’nin yaşanan olaylarla birlikte bittiğini ve haritadan tamamen silineceğini anlattı. Suriye’de yaşayan Müslümanların ülkelerini terk ederek suçlu olduklarını söyleyen Abdulaziz, “Halk hiç direnmedi ve sürekli bir kaçış var. Suriye ve Halep ne yazık bitti artık haritalarda yerleri olmayacak. İşid 7-8 sene daha devam edecek, onlar güçlerini Amerikan’dan aldıkları için çok büyük bir devlet” dedi.

2017 yılında terör masaya yatacak

Astroloji Profesörü Abdullah Abdulaziz, Türkiye’de yaşanan terör olaylarına dikkati çekti, Türkiye içinde 2017 yılını değerlendirdi. Abdulaziz, terör’ün masaya yatırılıp ortak bir yol bulunacağının altını çizerek, Erdoğan’ın düşmanlarının artacağına da değindi.

Türkiye’de turizimin 2017 yılında tehlikeye gireceğini de ifade eden ünlü astrolog, Arap ülkeleri ile yapacakları ticaretten dolayı Türkiye2nin kar yapacağını kaydetti.

Türkiye’de doların düşeceğini ifade eden Abdulaziz, Çin ile Türkiye arasında ticaretin artacağını söyledi.

En şanslı burçlar kova, yay ve balık

2017 yılının en şanslı burçlarının kova, yay ve balık olduğuna dikkati çeken Abdulaziz, Terazi burcunun mutlukları olduğunu söyledi.

Boğa burcunun ailevi ve çocuklardaki sorunlar nedeniyle biraz üzüntülü olacaklarını belirten astrolog, koç burçlarının da sağlık yönünden şanslı bir yıl geçireceklerini kaydetti.

Abdulaziz, yengeç ve başak burcu kadınlarının ise özelikle sol memelerinde ağrı hissetmeleri durumunda hiç zaman kaybetmeden doktora gitmeleri için uyardı.

Akrep burucunu da uyaran Abdulaziz, akrep burcu olan evlilerin Şubat ve Nisan aylarında yaşanacak olan tartışmaları büyütmemelerini aksi takdirde ayrılık yaşanabileceğini söyledi.

Yay burcunun maddi manevi olarak çok güzel bir yıl geçireceğini söyleyen Abdulaziz, oğlak burcunun Ocak ayında bir sıkıntı yaşayacağını ancak atlatacağını belirtti.



