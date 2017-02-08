“Gelinliğim göz kamaştırıcı olsun. Modaya uysun. Beni mükemmel göstersin. Var ise kusurlarımı gizlesin” diyorsunuz haklı olarak, her gelin adayı gibi. Peki, tüm bunlar nasıl olmalı? İşte bu soruların tüm cevaplarını gelinlik tasarımcısı modacı Pınar Bent açıklıyor.

2017'de Pembe ve Mavi Gelinlikler Görücüye Çıkıyor

Evlilik hazırlıklarına girişen gelin adayları için beyazın yanı sıra bu yıl 2 renk seçeneği daha öne çıkıyor. Beyaz ve kırık tonların sıra dışı rakipleri ise pembe ve mavi, ama mavi renk daha gözde olacak. Bu yıl gelinlik modasında toz mavi renk ağırlıklı. Mavi, huzurun, mutluluğun sonsuzluğun rengi. Modellerde ise; pullu, payetli işlemelerin yer aldığı modeller bu yıl daha da gözde olacak.

Uçuş, uçuş kabarık etekler göz alıcı detaylar danteller tabii ki var. Kalın saten, dantel işlemeli ya da tafta kumaşlar iyi bir seçim. Gelinliklerin kolları uzun kollu olmalı. Ama illa ki straples model isterim diyenler, şık bir şalı aksesuar olarak da kullanabilir. Gelinliğin altına kalın gelinlik çorapları giyer ve uzun eldivende kullanırlarsa biraz olsun kendilerini korurlar. Satenden vazgeçmem diyenlerin ise kalın dantelli modelli tercih etmeleri gerekir.

Pınar Bent, 2017 tesettür gelinlik koleksiyonunda ise yoğun kabarık tasarımlar, uzun tül kuyruklar, kabarık ve büyük yakalı gelinliklerin tercih edileceğini belirtti. Bent ayrıca gelin adaylarına şu önerilerde bulundu; “Alçak ve kalın topuklu ayakkabıları tercih edin. Göğüsleriniz büyükse işlemelerin göğüs bölgesinde olmasından kesinlikle kaçın. Belinizi ince göstermek istiyorsanız işlemeli kumaşları bel bölgesinde çok az kullanın. Ama ‘işleme kesinlikle’ olsun diyorsanız bunu kesinlikle eteklerde kullanın''diyor.