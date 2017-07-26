2017’de Türkiye katkıları neredeyse hiç kullanılamadı

Maliye Bakanlığının İnternet sayfasındaki verilere göre 1 milyar 836 milyon 488 bin 587 TL olan Türkiye’nin yardım ve kredileri Haziran sonu itibariyle yüzde 16 düzeyinde kullanılabilmiş durumda.

Kullanılabilen 290 milyon 866 bin 394 TL’nin yüzde 48’i ise herhangi bir koşula bağlı olmayan savunma hibelerinden oluşuyor.

Reel sektöre destek ve yatırım hibeleri toplam temin edilebilen miktarın yüzde 24’ünü oluştururken, geriye kalan yüzde 29 ise bütçe açığına katkı kaleminden. Elde edilen bilgilere göre bütçe açığına katkı için bu yıl bütçede 150 milyon TL varken bu miktarın yüzde 56’sı olan 84 milyon TL temin edilebilmiş durumda.

Şubat ayında 64 milyon TL, Mart ayında ise 20 milyon TL bu kalemden KKTC gelirler hanesine yazılmış görünüyor. Şubat ve Mart aylarında yapılan bu aktarımların dönemin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in “ben kefilim” demesi üzerine gerçekleştiği ancak KKTC hükümetinin reformlara odaklanmamasının Tuğrul Türkeş’i de zorda bıraktığı tahmin ediliyor.

En dikkat çekici husus ise 2013-2015 döneminde başlatılan bir uygulama ile KKTC kamu maliyesinin desteklenmesi için ayrılan kaynağın büyük kısmının 2016-2018 döneminde de reform destek ödeneği kalemine aktarılmış olması.

Yapısal Dönüşüm Programı kapsamında kamu sektörü, finans sektörü ve reel sektör başlıkları altındaki toplam 29 reform eyleminin hiçbirisinin tamamlanmamış olması nedeniyle 2017 yılında reform destek ödeneği kapsamındaki 540 milyon TL’nin KKTC tarafından hiç kullanılamadığı görülüyor.