2017'nin en beğenilen telefonları belli oldu
28/12/2017
Teknoloji devlerinin rekabetine sahne olan akıllı telefon pazarının en beğenilenleri belli oldu. Ünlü iş dergisi Forbes, yılın en beğenilen akıllı telefonları listesini açıkladı. İşte bu yılın en beğenilen telefonları ve kullanıcılarına sundukları özellikler...
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Razer Phone
5.72 inç ekran
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Razer Phone
64 GB hafıza
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Razer Phone
8 GB RAM
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Razer Phone
4 bin mAh batarya
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Razer Phone
12 MP kamera
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Xiaomi Mi Mix 2
5.99 inç ekran
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Xiaomi Mi Mix 2
64 GB hafıza
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Xiaomi Mi Mix 2
6 GB RAM
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Xiaomi Mi Mix 2
3400 mAh batarya
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Xiaomi Mi Mix 2
12 MP kamera
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Samsung Galaxy Note 8
6.3 inç ekran
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Samsung Galaxy Note 8
64 GB hafıza
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Samsung Galaxy Note 8
6 GB RAM
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Samsung Galaxy Note 8
3300 mAh batarya
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Samsung Galaxy Note 8
12 MP kamera
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Samsung Galaxy S8
5.8 inç ekran
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Samsung Galaxy S8
64 GB hafıza
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Samsung Galaxy S8
4 GB RAM
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Samsung Galaxy S8
3000 mAh batarya
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Samsung Galaxy S8
12 MP kamera
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LG V30
6 inç ekran
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LG V30
64 GB hafıza
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LG V30
4 GB RAM
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LG V30
3300 mAh bataya
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LG V30
16 MP kamera
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iPhone X
5.8 inç ekran
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iPhone X
64 – 256 GB hafıza
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iPhone X
3 GB RAM
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iPhone X
2716 mAh batarya
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iPhone X
12 MP kamera
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OnePlus 5T
6.01 inç ekran
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OnePlus 5T
64 GB hafıza
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OnePlus 5T
6 GB RAM
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OnePlus 5T
3300 mAh batarya
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OnePlus 5T
16 MP kamera
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Huawei Mate 10 Pro
6 inç ekran
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Huawei Mate 10 Pro
128 GB hafıza
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Huawei Mate 10 Pro
6 GB RAM
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Huawei Mate 10 Pro
4000 mAh batarya
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Huawei Mate 10 Pro
12 MP kamera