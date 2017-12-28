HABER KIBRIS

2017'nin en beğenilen telefonları belli oldu

28/12/2017

2017'nin en beğenilen telefonları belli oldu
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Teknoloji devlerinin rekabetine sahne olan akıllı telefon pazarının en beğenilenleri belli oldu. Ünlü iş dergisi Forbes, yılın en beğenilen akıllı telefonları listesini açıkladı. İşte bu yılın en beğenilen telefonları ve kullanıcılarına sundukları özellikler...

  • Razer Phone

    Razer Phone

    5.72 inç ekran 

     

  • Razer Phone

    Razer Phone

    64 GB hafıza 

     

  • Razer Phone

    Razer Phone

    8 GB RAM 

     

  • Razer Phone

    Razer Phone

    4 bin mAh batarya 

     

  • Razer Phone

    Razer Phone

    12 MP kamera

  • Xiaomi Mi Mix 2

    Xiaomi Mi Mix 2

    5.99 inç ekran 

     

  • Xiaomi Mi Mix 2

    Xiaomi Mi Mix 2

    64 GB hafıza 

     

  • Xiaomi Mi Mix 2

    Xiaomi Mi Mix 2

    6 GB RAM 

     

  • Xiaomi Mi Mix 2

    Xiaomi Mi Mix 2

    3400 mAh batarya 

     

  • Xiaomi Mi Mix 2

    Xiaomi Mi Mix 2

    12 MP kamera

  • Samsung Galaxy Note 8

    Samsung Galaxy Note 8

    6.3 inç ekran 

     

  • Samsung Galaxy Note 8

    Samsung Galaxy Note 8

    64 GB hafıza 

     

  • Samsung Galaxy Note 8

    Samsung Galaxy Note 8

    6 GB RAM 

     

  • Samsung Galaxy Note 8

    Samsung Galaxy Note 8

    3300 mAh batarya 

     

  • Samsung Galaxy Note 8

    Samsung Galaxy Note 8

    12 MP kamera

  • Samsung Galaxy S8

    Samsung Galaxy S8

    5.8 inç ekran 

     

  • Samsung Galaxy S8

    Samsung Galaxy S8

    64 GB hafıza 

     

  • Samsung Galaxy S8

    Samsung Galaxy S8

    4 GB RAM 

     

  • Samsung Galaxy S8

    Samsung Galaxy S8

    3000 mAh batarya 

     

  • Samsung Galaxy S8

    Samsung Galaxy S8

    12 MP kamera

  • LG V30

    LG V30

    6 inç ekran 

     

  • LG V30

    LG V30

    64 GB hafıza 

     

  • LG V30

    LG V30

    4 GB RAM 

     

  • LG V30

    LG V30

    3300 mAh bataya 

     

  • LG V30

    LG V30

    16 MP kamera

  • iPhone X

    iPhone X

    5.8 inç ekran 

     

  • iPhone X

    iPhone X

    64 – 256 GB hafıza 

     

  • iPhone X

    iPhone X

    3 GB RAM 

     

  • iPhone X

    iPhone X

    2716 mAh batarya 

     

  • iPhone X

    iPhone X

    12 MP kamera

  • OnePlus 5T

    OnePlus 5T

    6.01 inç ekran 

     

  • OnePlus 5T

    OnePlus 5T

    64 GB hafıza 

     

  • OnePlus 5T

    OnePlus 5T

    6 GB RAM 

     

  • OnePlus 5T

    OnePlus 5T

    3300 mAh batarya 

     

  • OnePlus 5T

    OnePlus 5T

    16 MP kamera

  • Huawei Mate 10 Pro

    Huawei Mate 10 Pro

    6 inç ekran 

     

  • Huawei Mate 10 Pro

    Huawei Mate 10 Pro

    128 GB hafıza 

     

  • Huawei Mate 10 Pro

    Huawei Mate 10 Pro

    6 GB RAM 

     

  • Huawei Mate 10 Pro

    Huawei Mate 10 Pro

    4000 mAh batarya 

     

  • Huawei Mate 10 Pro

    Huawei Mate 10 Pro

    12 MP kamera



TAGS: akıllı telefon, en iyi akıllı telfonlar
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