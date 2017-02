2017'nin ilk asgari ücreti belirlendi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2017’nin ilk asgari ücretini 2 bin 20 TL olarak belirledi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, oy birliğiyle yeni asgari ücretin brüt saatlik 11,65 TL, günlük 93.23 TL, haftalık 466.15 TL olmasına karar verdi. Net aylık asgari ücret ise 1757 TL oldu.

1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret, 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet temsilcisinin yer aldığı komisyonda, oy birliğiyle kabul edildi.

ASGARİ ÜCRET NETTE 162 TL ARTTI

Bugün belirlenen rakamlar doğrultusunda önceden 1834 TL brüt, 1595 TL net kazanç elde eden asgari ücretli, 1 Şubat’tan itibaren 2 bin 20 TL brüt 1757 TL net maaşla öncekinden 162 TL fazla ücret alacak.

Yeni rakam, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

SANER: “ORTAK PAYDADA BULUŞTUK”

Toplantının ardından belirlenen asgari ücreti kamuoyuna açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner yaptığı konuşmada, bugün 2017’nin üçüncü asgari ücreti saptama toplantısında taraflarla ciddi fikir paylaşımı içerisinde bulunduklarını ancak işin en sevindirici tarafının tüm tarafların görüşmelerin sonunda ortak bir paydada buluşabilmesi olduğunu söyledi.

Asgari ücretin ülkede her zaman tartışıldığını, bunun esas sebeplerinden birinin de asgari ücret tanımının farklı anlaşılmasından kaynaklandığını ifade eden Saner, “Her toplantıda yineliyorum. Sadece düz bir işçiye ödenmesi gereken ücret olacakken bu birçok noktada her iş branşında çalışan herkese ödenmesi gereken ücret olarak algılanmaktadır” dedi.

Saner, bu algı farklılığının da toplumda her dönem asgari ücretin artışıyla ilgili sıkıntı yarattığını ifade ederek, bugün belirlenen rakamın bugüne kadar hep gecikmeli olarak açıklandığını, kendilerinin de geçen yıl asgari ücreti göreve geldikten 1 ay sonra açıklayabildiklerini anımsattı.

Temmuz ayında hayat pahalılığı karşılığı DPÖ tarafından açıklanan tüm rakamların asgari ücrete yansıtıldığını ve 1834 TL’lik bir rakam belirlendiğini anımsatan Saner, o dönemde çeşitli itirazlar olduğunu ve oy birliği sağlanamadığını kaydetti.

Saner, 2016 için DPÖ’nün açıkladığı 10,19 hayat pahalılığı rakamının 2,33’lük kısmını ocaktan temmuza kadar ödemiş olmalarına rağmen sanki hiç ödememişler gibi davranıldığını söyleyerek, “İlk kez DPÖ’nün belirlediği tüm hayat pahalılığını yüzde 10.19 olarak mevcut asgari ücretin üzerine ekleyerek asgari ücretin oy birliğiyle 2 bin 20TL olarak açıklanmasına karar verdik” dedi.

Saner, konuşmasının sonunda tüm taraflara teşekkür etti ve yeni asgari ücretin herkese hayırlı olmasını diledi.

Temmuz ayında hayat pahalılığı karşılığı DPÖ tarafından açıklanan tüm rakamların asgari ücrete yansıtıldığını ve 1834 TL’lik bir rakam belirlendiğini anımsatan Saner, o dönemde çeşitli itirazlar olduğunu ve oy birliği sağlanamadığını kaydetti.

Saner, 2016 için DPÖ’nün açıkladığı 10,19 hayat pahalılığı rakamının 2,33’lük kısmını ocaktan temmuza kadar ödemiş olmalarına rağmen sanki hiç ödememişler gibi davranıldığını söyleyerek, “İlk kez DPÖ’nün belirlediği tüm hayat pahalılığını yüzde 10.19 olarak mevcut asgari ücretin üzerine ekleyerek asgari ücretin oy birliğiyle 2 bin 20TL olarak açıklanmasına karar verdik” dedi.

Saner, konuşmasının sonunda tüm taraflara teşekkür etti ve yeni asgari ücretin herkese hayırlı olmasını diledi.

AROĞLU: “UZLAŞI SAĞLAMAYI BAŞARDIK”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Vekili Mustafa Araoğlu da, tarafların asgari ücreti saptama kararlılığıyla toplantıya geldiklerini ancak toplantı sırasında farklı rakamların telaffuz edildiğini, uzlaşma noktası için Bakan Saner’in öneri yaptığını ve bunu taraflar kendi arasında tartışarak bir noktada uzlaşı sağlamayı başardıklarını anlattı.

Araoğlu, oy birliğiyle belirlenen 2017 yılının ilk asgari ücretinin herkese hayırlı olmasını diledi.

LATİFOĞLU: “DAHA YÜKSEK BİR BEKLENTİYLE YOLA ÇIKTIK ANCAK…”

Hür-İş Genel Başkanı Yakup Latifoğlu ise bugün masada iyi bir müzakere süreci yaşadıklarını belirterek, yola daha yüksek bir beklentiyle çıktıklarını ancak asgari ücretin sadece işçi tarafının görüşleri doğrultusunda şekillenmesinin mümkün olmadığını bu sebeple de azami çıkacak rakamın alınması için çabaladıklarını anlattı.

Latifoğlu, bundan sonraki süreçte de çalışanların kazanımlarının takipçi olacaklarını söyleyerek, ülkeyle orantılı olarak çalışanların kazanımlarını da iyileştirme gayreti içerisinde olacaklarını vurguladı.