2017’nin ilk işlem gününde döviz arttı, borsa düştü

Türk Lirası’ndaki değer kaybı sürüyor.2016’nın son haftasını sakin geçiren piyasalar, 2017’nin ilk işlem gününe hareketli girdi.

Dolar, Türk Lirası karşısında değer kazandı ve 3,54’ü gördü. Ardından 3,53 seviyelerine geriledi.

Euro ise 3,71’in üzerine kadar çıktı. Daha sonra 3,70 seviyelerinde seyretmeye başladı. İngiliz Sterlini de Türk Lirası karşısında değer kazandı ve 4,36 seviyelerini gördü.

Altın ise 2017’nin ilk işlem gününde yatay seyrediyor… 2016’nın son işlem gününe göre çok az değer kazanan altının gram fiyatı 130,95 TL’den işlem görürken, Cumhuriyet Altını 876 TL’den satılıyor.

Borsa İstanbul ise yeni yıla düşüşle girdi. BİST 2017’nin ilk işlem gününde ilk seansı 77 bin bin 836 puandan kapattı.

Piyasalardaki hareketlilikte İstanbul’da yaşanan terör saldırısı sonrası artan güvenlik endişeleri etkili olurken, yılın ilk haftasında, Türkiye’de yarın açıklanacak enflasyon ve 6 Ocak Cuma günü duyurulacak ABD tarım dışı istihdam verilerinin kurların yönü üzerinde etkili olacak.



