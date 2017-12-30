2017'nin son ayı otellerin doluluk oranları açıklandı

KITOB’un; otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerinden ayda iki kez alınan veriler ışığında Aralık 2017 ayına ilişkin endikatif amaçlı üye oteller dolulukları aşağıdaki şekildedir:

1)5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Aralık 2017 ayında %49 oranında olmuştur. Buna göre;

a)2016 yılının Aralık ayına göre %12’lik bir düşüş yaşanırken,

b)Geçen Kasım 2017 ayına göre de %20 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir.

2) Küçük otellerin Aralık 2017 ayında doluluk oranı %36 olmuştur. Buna göre;

a)2016 yılının Aralık ayına göre %8 oranında bir düşüş gözlemlenirken,

b)Geçen Kasım 2017 ayına göre %25’lik bir düşüş gerçekleşmiştir.

3)Tüm Otellerin doluluk oranı ortalaması ise %42 olmuştur.

a)2016 yılının Aralık ayına göre %12’lük bir düşüş yaşanırken.

b)Geçen Kasım 2017 ayına göre %24’lik bir düşüş gerçekleşmiştir.

Otellerimizin tahmini Yıl Başı Dolulukları ise aşağıdaki gibidir:

5 Yıldızlı tesislerde % 88, 5 Yıldızlı tesisler dışındaki Otellerimizde %71 ve Ülke ortalaması %79 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Tüm Yılın ortalama doluluğu ve diğer yıllarla kaşılaştırılması:

2017 yılı tüm aylar ortalama doluluğu %57 olarak tespit edilmiştir.

Bu rakam 2016’da %54, 2015’de %53, 2014’de %54 ve 2013’de %56 olarak kayda geçmiştir.

2017 yılının tüm halkımıza ve otelcilerimize mutlu, umut dolu, bol kazançlı bir yıl olmasını diler, tüm üyelerimiz ve halkımızın yeni yılını kutlarız.