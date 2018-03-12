2018 Bütçesi Meclis’te

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye bugün başladı.Meclis Genel Kurulu saat 10.45’te Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Sunular bölümünde, tasarının üçüncü görüşmesiyle ilgili tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Temel amacı, sürdürülebilir bir kamu finansman dengesi kurmak ve gerekli yapısal tedbirleri uygulamaya koyarak ekonomide kalkınma sürecini sağlayarak, üretime dayalı büyümeyi gerçekleştirmek olarak ifade edilen ve erken genel seçim nedeniyle geciken 5 milyar 815 milyon TL’lik bütçeyle ilgili görüşmelerin Meclis Genel Kurulu safhası 8 gün sürecek ve 21 Mart’ta tamamlanacak.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 28 Şubat ile 5 Mart arasında hızlandırılmış programla Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmüş ve oy çokluğuyla onaylanmıştı.

Toros, komitenin bütçeyle ilgili raporunu sundu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşüyor.Toplantının başında, 5 milyar 815 milyon TL’lik bütçeyi öngören 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin raporu sunuldu. Raporu, Komite

Başkanı, CTP Milletvekili Fikri Toros okudu.

Bütçedeki Kalemler

Rapora göre, Tasarıdaki kalemlerde bakanlıklarla kurumlara ayrılan bütçeler şöyle:

Cumhurbaşkanlığı33 Milyon, 487 Bin, 300 TL

Cumhuriyet Meclisi 28 Milyon, 770 Bin, 400 TL

Başbakanlık 139 Milyon, 230 Bin, 400 TL

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı 68 Milyon, 482 Bin, 300 TL

Maliye Bakanlığı 2 Milyar, 509 Milyon, 745 Bin, 800 TL

İçişleri Bakanlığı 256 Milyon, 649 Bin, 500 TL

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 214 Milyon, 357 Bin, 200 TL

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 733 Milyon, 762 Bin, 300 TL

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 91 Milyon, 742 Bin, 200 TL

Turizm ve Çevre Bakanlığı 145 Milyon, 333 Bin, 100 TL

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 289 Milyon, 516 Bin, 700 TL

Sağlık Bakanlığı 423 Milyon, 114 Bin, 200 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 227 Milyon, 155 Bin, 400 TL

Mahkemeler 38 Milyon, 544 Bin, 500 TL

Hukuk Dairesi (Başsavcılık) 12 Milyon, 372 Bin, 700 TL

Sayıştay Başkanlığı 7 Milyon, 87 Bin, 700 TL

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı 5 Milyon, 816 Bin, 800 TL

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) 2 Milyon, 326 Bin, 300 TL

Polis Genel Müdürlüğü 287 Milyon, 505 Bin, 200 TL

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 279 Milyon, 50 Bin TL

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 20 Milyon, 950 Bin TL

5 Milyar 732 milyon TL gelir, 83 milyon TL iç borçlanma

Bütçede gelirler kaleminde mahalli gelirler 3,486,898,000 TL, Fon Gelirleri 1,015,102,000 TL, Fiyat İstikrar Fonu Gelirleri 807,382,000 TL, Döner Sermaye ve Diğer Fon Gelirleri 207,720,000 TL, Türkiye Cumhuriyeti Yardımları 635,000,000 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri İçin 18,000,000 TL, Cari Transferler İçin 71,000,000 TL, Sermaye Giderleri İçin 183,375,000 TL, Sermaye Transferleri İçin 40,450,000 TL, Borç Verme İçin 16,500,000 TL, Yedek Ödenekler İçin 5,675,000 TL, Savunma İçin 300,000,000 TL, Türkiye Cumhuriyeti Kredileri 595,000,000 TL olmak üzere gelirler genel toplamı 5,732,000,000TL, iç kaynaklar yani borçlanma ise 83,000,000 TL öngörülüyor.

Giderler

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda personel giderleri 1,907,632,000TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 107,662,000 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 417,969,000TL, Faiz Giderleri 230,000,000 TL, Cari Transferler 2,446,562,000TL, Sermaye Giderleri 349,930,000TL, Sermaye Transferleri 40,950,000TL, Borç Verme 16,600,000 TL ve Yedek Ödenekler de 297,695,000TL olmak üzere genel toplamda 5 milyar 815 milyon TL öngörülüyor.



Hangi gün hangi bütçe görüşülecek?

Meclis Genel Kurulu’nda yarın Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık bütçeleri; 14 Mart Çarşamba günü Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri; 15 Mart Perşembe günü Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçeleri; 16 Mart Cuma günü Mahkemeler, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri; 19 Mart Pazartesi günü Kamu Hizmeti Komisyonu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri; 20 Mart Salı günü Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler, 21 Mart Çarşamba günü Maliye Bakanlığı bütçesinin ardından Gelirler Bütçesi’nin görüşülmesi ve tasarının bütününün oylanmasıyla sona erecek.

2018 bütçesi, Genel Kurul’da onaylanmasının ardından 1 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe girecek.

BRTK