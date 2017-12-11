2018 Dekorasyon Trendleri

2017 yılına kısa bir değinim yaptığımızda Pantone serüvenine arkadaşlık eden kelebek figürü,karmaşık desenler,imitasyon detaylar,ham beyaz ve dokular ile etrafımızı çevrelediğini görmemiz mümkün.Peki ya 2018 trendlerinde neler bizi bekliyor?

Bu yıl etrafımızı çok fazla seçenek çevreleyecek ve bu muazzam yenilikler hepimizin mekanlarında Eklektisizm esintisine misafirlik edecek. Renklerin ciddi anlamda belirleyici olduğu bu dönemde üstatlığı sarı renk sahipleniyor. Üstadın güneşin renklerini beraberinde getirmesinden dolayı hepimiz için önem arz eden bir hakimiyet sağladı bile.Fakat üstadımız ile ilgili söylemem gereken bir gerçek var . Buda bizlerdeki mutluluk hissini harekete geçirmesi.Harekete geçen mutluluk hissi ise beraberinde daha iştahlı ve keyifli yemek yememizi sağlar. Bundan dolayı üstadımıza mekanlarımızda büyük oranda yer vermek yerine daha küçük oranda yer vermemiz bizim yararımıza olacaktır.Örneğin; bir obje,sarı hakimiyetli tablo veya zemini neşelendiren bir halıda ele almamız gibi…

2018 yılının trend ikincisi: Ahşap desenlerin ciddi anlamda moda haline geldiği bir dönem içerisine girmiş bulunmaktayız.Ağaç materyalleri büyük ölçüde ön planda olacak .Bence sadece ağaç materyalinin bulunduğu bir mobilyayı tercih etmeniz yerine, yükselişine devam eden el işçiliği ve zanaatkar tavrı ile beraberlik sağlayan mobilyaları tercih etmeniz inanılmaz değişiklik sağlayacaktır.Ahşap ile cam,hasır ve bambu örgülerin dansı sizce de mükemmel bir görünüm sağlamaz mı ?Mobilya tasarımcılarından biri olan Enis KARAVİL ’in bu alanda yapmış olduğu mobilyalara göz gezdirirseniz, mükemmel görünümden kastetmek istediğimin ne olduğunu anlayacak ve eminim evinizde yer vermek isteyeceksiniz.

Yılının üçüncü sırada yer alan trendi ise Extreme Aksesuarlar.

Sıradışı olarak tabir edebileceğimiz her türlü detay mekanlarınızda farklılık sağlarken , aksesuar seçimlerinizde sınırları zorlamanız, modaya uyumunuzu sergileyecektir. Son üç yıldır gündemde olan düş kapanını evinizin bir köşesinde yer vermeniz farklı bir esintiye sebebiyet sağlayacak yada alt kısmı cam fanustan oluşan, üst kısmına ise hasır örgüden yer vermiş bir abajuru evinizde bulundurmanızın verdiği etki paha biçilemez olacaktır.Buna son olarak verebileceğim sınırlarınızı zorlayacak en mükemmel tavsiyem ise uçak motorundan dönüştürülmüş bir koltuk.Nerden bulacağız dediğinizi duyar gibiyim.İmkanınız var ise özel tasarım bu ürünü bulmak zor değil,bulamıyorsanız da çözümü yok değil .Bu mobilya yerine evinizde zevkinize göre renklendirdiğiniz bir tekerler üzerine tabla monte ederek sehpa kullanımında sınırları zorlamış olacaksınızdır.

Dördüncü sırada hakimiyete yerleşen trendimiz ışıklandırma sisteminde yeni moda Endüstriyel.

Farklı bir görünüm elde etmek isteyenler için endüstriyel ışıklandırma parçaları iyi seçenekler sunacak,farklılık isteğinizi karşılayabilecek. Doğru parçaları seçerek farklı bir esinti yaratabilirsiniz.Mesela iç içe geçmiş sarmal demirden oluşan ,finişini siyah ile tamamlamış bir kolye aydınlatmaya evinizde yer verirseniz etkisini fark edeceksiniz. Yatak odamız için,ahşap gövdeden oluşan retro masa aydınlatmaları, başucunuzda emin olun güzel görünüm sağlayacaktır.

Beşinci trendimiz bitki severleri heyecanlandıracağına eminim.

Çünkü bu yıl bitkiler evimizin canlı ve en doğal aksesuarlarından biri olacak.Peki hangi noktalarda kullanmamız bizim için güzel görünümün yanında kullanışlılık sağlayacak kısmına geliyorum.Yaşam alanımız ve bitkinin canlı görünümü için Güneş ışığını alabilecek,aynı zamanda oluşan ekstra boş alanlarımızı değerlendirmemizi sağlayacaktır.Aksesuarlar’da tercih etmeyi unutmayın.

İPEK SÖYLEMEZ - İÇ MİMAR