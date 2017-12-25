2018 kehanetleri de var Baba Vanga yine korkuttu!

Baba Vanga'yı ismen bilmeseniz bile artık sima olarak tanıyorsunuz. Evet o bir kahin ve yıllar öncesinden günümüze dair kehanetleri var ve birçoğu daha önce gerçekleşti. kiz Kuleler saldırı, Brexit, IŞİD'in yükselişi gibi pek çok önemli olayı tahmin eden Baba Vanga isimli ünlü kör mistiğin 2018 için de iki önemli tahmini bulunuyor. 1996 yılında ölen Bulgar kadın, hayatını kaybetmeden önce 51. yüzyıla kadar pek çok tahminde bulunmuştu. Peki Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri neler?

1996'da öldüğünde 85 yaşında olan Baba Vanga, pek çok doğal felaketi ve küresel çapta etkisi olan olayları önceden bildiğine inanıldığı için pek çok komplo teorisyeni arasında oldukça popüler bir figür. Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak anılan Vanga ölmeden önce önümüzdeki yüzyıllar için yaptığı öngörülerde 2018'i de es geçmedi.

Baba Vanga'nın 2018 tahminleri; Çin'in 2018'de süper güç olup bu ünvanı ABD'den devralacağı ve Venüs gezegeninde yeni bir enerji biçimi keşfedileceği.

Peki bu tahminler gerçekleşebilir mi? Çin ekonomisi son yıllarda giderek genişliyor. 1970'de toplam dünya ekonomisinin sadece yüzde 4'ünü oluştururken bu rakam 2015'te yüzde 15,6'ya yükselmiş durumda. Çin henüz ABD'yi yakalayamadı ama bu çok yakında gerçekleşebilir.

Venüs için ise bugün bu konuyla ilgili herhangi bir uzay görevi mevcut değil. Bununla birlikte güneş astrofizikçisi Eugene Parker'ın adını taşıyan ve Güneş'in dış yapısını araştıran bir görev 2018'de gerçekleştirilecek. Bu görev esnasında Venüs'ün yerçekim kuvvetinin, Güneş'in etrafından geçmek için kullanılması düşünülüyor.

Vanga'nın bazı tahminleri arasında 228 yılında dünyadaki açlığın sona ereceği, 2256 'da Mars'ta koloniler kurulacağı ve 2341'de gezegenimizin yaşanmaz hale geleceği de var. Bulgar kahin Baba Vanga, 1996 yılında 85 yaşında öldüğünde geride pek çok kehanetini de bırakmıştı.

İŞTE BABA VANGA'NIN DİĞER KEHANETLERİ; ''Büyük Rusya'ya karşı çıkan o devlet, savaşı kaybedecektir..'' ''Prag'ı hatırlayın! Prag'ı hatırlayın!.. Şehrin üzerinde büyük güçler dolanıyor ve savaş.., savaş diye çığlık atıyorlar... Prag, içinde balık tutacakları bir akvaryuma dönüşecek..'' (Bu, 1968 yılının başında, transa girerken yaptığı kehanettir. Ağustos 1968'de, Rus tankları Prag'a girmişti..)

''Yakın zamanda hükümetin başına geçecek. Ama orada uzun süre kalamayacak, çünkü ölümü buna engel olacak.. Onu ölüme götüren elbisesi olacak. Duman ve ateşin arasında, sarılı turunculu elbise görüyorum!'' (Temmuz 1969) (31 Ekim 1984 günü, bir İngiliz televizyon kanalı için, ünlü Yazar Peter Ustinov ile röportaj çekimi için hazırlanan Gandhi, o gün estetik kaygılarla, kurşungeçirmez yeleği giymekten vazgeçer.. Ekranda daha iyi görüneceğini düşündüğü, safran rengi bir elbise seçer. Başbakanlık konutunu,ofisine bağlayan yolda, iki koruması tarafından ateş edilerek öldürülür.. Kahin, suikast şeklini, (duman ve ateş-ateşli silah) ve de giydiği elbise rengini (safran-sarı,turuncu) tahmin etmekle kalmamış, elbisenin ölümüne neden olacağını da bilmişti.. Zira İndira Gandhi, bugün müzede sergilenen bu elbiseden dolayı kurşun geçirmez yelek giymekten vazgeçmişti!..)

11 Eylül Olayları / 2001 ''Korku.. Korku!.. İki Amerikan kardeş, çelik kuşlar tarafından düşürülecek! Kurtlar, çalılarda ulur ve suçsuzların kanları deve gibi akar..''

Obama'nın Başkanlığı ''Bir gün Amerika'da beyaz ev siyah olacak, okyanusun ötesindeki siyah insanlar da beyaz..''

Suriye / ''O zamana kadar insanlık, korkunç felaketler yaşayacak, çok büyük olaylar olacak.. İnsanların bilinci de değişme aşamasında olacak. Güç zamanlar gelecek ve insanlar, aralarında dini gruplara bölünecekler. En son, dünyaya en eski öğreti gelecek.. Bu yakında mı olacak diye soruyorlar. Hayır; yakın zamanda değil. Henüz Suriye işgal edilmedi!..''



