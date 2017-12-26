2018 yılı burç yorumları (Burcunuzu neler bekliyor?)

KOÇ BURCU (21 Mart - 20 Nisan)



Genel Anlamda: Ani değişimleri, her türlü yenilikçi fikri ve devrimleri temsil eden Uranüs’ün Koç burcundaki ilerlemesi devam ediyor. Bu burcu terk edeceği Haziran ayına kadar tüm özelliklerini göstermeye devam edecek. Zaten pek sıkıntıya gelemeyen Koç burçlular, yine senenin ilk yarısında gelenek ve göreneklere bağlı kalmadan yaşamayı tercih edecekler. Bu yetmiyormuş gibi savaşçı kadın Tanrıça Pallas’da yine aynı burçta gezintisine devam etmekte. Hele bir ara bu iki gücün bir de birleşmesi var ki hiç sormayın. Toplumda haklarını yitirmiş, zarar görmüş insanlara umut saçan görüşleri doruk noktasına çıkacak. Bilinç noktasında yeni buluşlara ve önemli fikirlere açık ve eğilimleri artacak. Elektronik teknolojideki yenilikleri anlama konusunda doğal yakınlıklarında artış olacağı söylenebilir.

KOÇ BURCU (21 Mart - 20 Nisan) Aşk ve Beraberlik: Mücadelelerle dolu bir aşk hayatı gözüküyor. Her şeye rağmen sevgi ve aşk konularında pek zorlanacaklar. Kendi mizaçlarına yatkın eş ve sevgililer seçmeleri mümkün. Bu kişilerin hiç de kolay ve yumuşak kişiler olmayacağı bir gerçek.



KOÇ BURCU (21 Mart - 20 Nisan) Para Durumu: Enerjilerinin yerinde olduğu bir yıl olduğu için bu burcun mensupları maddi bakımdan iyi olacaklar denebilir. Her ne kadar mücadeleler görünüyorsa da, inatları ve azimleri onlara bu sene maddi açıdan darlık getirmeyecektir. Rakipleriyle takışsalar bile.Para konusuna başarı onlarla.

BOĞA BURCU (21 Nisan - 21 Mayıs)



Genel Anlamda: Sabrı ve bu sayede kazanmayı çok iyi beceren Boğa burcu mensupları bu sene daha da güçlenecekler. Bir de üstelik yine sabrı ve azmi dile getiren Asteroid Admestos’un da aynı burçta seyretmesi maddi ve somut konularda daha da büyük başarılar getirecek. Üstelik başarı nispetinin artmasına Oğlak burcunda bulunan planetler de katılmaktalar. Peki, tek zorluk ne olabilir acaba bu burçtakiler için? Bu da Akrep burcunda seyretmekte olan bereket Tanrısı ulu Jüpiter’in burçlarına yaptığı sert açılar. Bunlar önemli. Demek ki, konuları ne olursa olsun, aşırı iyimserliğe hiç kapılmamaları gerekiyor. Senenin ikinci yarısında değişimler ve anilikler temsilcisi Uranüs’ün de burçlarına girmesi burcun ilk on gününde doğanlara bazı yeni imkânlar getirecek.

BOĞA BURCU (21 Nisan - 21 Mayıs) Aşk ve Beraberlik: Burç mensuplarının sabırlı ve kararlı tutumları sayesinde ideallerindeki varlıklı eşlere kavuşmaları mümkün. Çoğu kez olduğu gibi bu yıl da Boğalar istikrarlı ilişkiler sergileyecekler. Sene ortalarından sonra ise ani olaylar ve yepyeni aşklar ortaya çıkabilir.

BOĞA BURCU (21 Nisan - 21 Mayıs) Para Durumu: Tam istedikleri gibi maddi bir yıl olacak 2018 onlar için. Para kazanmaları ve varlık edinmeleri için pek çok veri var. Ancak gizli kapaklı kalmış bazı ilişkilerden dolayı maddi gelebilecek zararlara da önlem almalarında yarar var. Burcun ilk on gününde doğanlar maddi bakımdan biraz zorlanabilirler.

İKİZLER BURCU (22 Mayıs - 22 Haziran)



Genel Anlamda: İkizler burcu mensuplarının bu sene işlerinin pek kolay olduğu söylenemez. Burçlarında yıl içinde önemli bir transit planet bulunmuyor. Merkür’ün çift karakterli çocukları biraz öksüz gibi gözüküyor bu sene. Çünkü Yay burcundaki aşk, evlilik vb. gibi konulara bakan Cupido İkizler burcuna sert açılar alıyor. Üstelik bu sert açıları Balık burcundaki Kiron ve Neptün’de olumsuz olarak kösteklemekte. Bu yılın İkizler burçlular için zengin hayallerle, sırça saraylar inşa etmemeleri için bir ihtar olduğu söylenebilir. Ancak astrolojide demokrasi gibi çareler tükenmez. Onlara bir de Koç burcundaki Savaşçı kadın Tanrıça Pallas ile Aslan burcundaki Ceres’in açılarını hesaba katarsak ortaya şöyle bir tablo çıkar: Fazla meraklanmamaları gerek. Savunmasız olmayacaklar ve arkalarında mutlaka güçlü birileri yer alacak.



İKİZLER BURCU (22 Mayıs - 22 Haziran) Aşk ve Beraberlik: Bu senenin aşk ve sevgi ilişkileri bakımından dört dörtlük olacağı söylenemez. Aşk ve beraberliklerinde dayanıklılıklarının oldukça zayıf olduğu görülüyor. Bu bakımdan yeni beraberliklere ve aşklara atılmamalarında yarar var. Sene sonunda durumlar hafifleyebilir.

İKİZLER BURCU (22 Mayıs - 22 Haziran) Para Durumu: Maddi bakımdan zorlu bir yıl. Genellikle burç mensuplarının azimlerinde ve dayanıklılıklarındaki kırılganlık paraya ve bolluğu bir engel olarak görülüyor. İyi kazanmak istiyorlarsa bu sene mutlaka istikrarlı ve inatçı olmaları gerekiyor bu maddi konularda.

YENGEÇ BURCU (23 Haziran - 22 Temmuz)



Genel Anlamda: Yengeç burcunda transit konumda Hades ve Kronos gibi önemli asteroidler bulunuyor. Bunlardan Hades tüm korkutuculuğu ve ihtişamıyla bu burç mensuplarına dışa karşı sert ama içte kırılgan, savunma amaçlı sert ve soğuk davranabilir. Dışa maske takabilen bir karakter oluşturabilirsiniz diyor. Ayrıca yıl içinde iyi bir metafizik uygulayıcısı olabileceklerini de söylüyor. Sosyal sorumluluklara ilişkin günlük ayrıntılarla ilgileniniz diye ihtarda bulunuyor. Kronos ise dışa karşı sert ama içte kırılgan, savunma amaçlı sert mizacınız sayesinde yetkili ve iyi yönetici olabilirsiniz.” diyor. Alıngan takılmazlarsa korkulacak fazla bir şey yok. Karşıt burcunuz Oğlak'taki yoğunlaşmış planetler tabii ki onları zorluyor. Oğlak'taki Satürn biraz canlarını sıkabilir.



YENGEÇ BURCU (23 Haziran - 22 Temmuz) Aşk ve Beraberlik: Aşk yaşamı ve beraberliklerin kesinlikle iyi olacağı bir dönem denebilir 2018’e. Yengeç burçları bu sene içinde aşk ve beraberlik konularında hem çok sezgisel gözüküyorlar, hem de sağlam veriler onların beraberliklerini destekliyor. Geleneksel, alışılmış Yengeç aşkları ortaya çıkabilir.



YENGEÇ BURCU (23 Haziran - 22 Temmuz) Para Durumu: Maddi bakımdan mükemmel durum desek yeridir. Hem istikrarlı, hem de disiplinli davranışlar içinde olacaklarından maddi kazançta zorlanmayacaklar. Yoğunlaşmış sezgilerini materyal konularda iyice yoğunlaştırırlarsa güzel kazançlar elde edecekler. Memnun edici finanssal bir yıl bekliyor onları.

ASLAN BURCU (23 Haziran - 22 Temmuz)



Genel Anlamda: Kral burcu Aslan, yine bütün haşmetiyle tepelerde parlamakta. Bu sene “içinde dayanma gücü çok yüksek olan kişiler" olarak algılanmaktan aşırı hoşlanacaklar denebilir. Transit K. Ay Düğümü, Ceres ve Vulcanus burçlarında bulunuyor. Bunun için ünlü bir sanatçı olmayı amaç edinmeleri mümkün. Bu sene içinde güzel döşenmiş ev ve tertipledikleri eğlence partileriyle kendinizi gösterebilirler. Burcun mensupları Akrep burcundaki Jüpiter, Vesta, Cupido ve Poseidon’dan alacakları sert açılarla bir hayli zorlanacaklardır. Özellikle bu konum onların hissi ve sezgisel bakımdan oldukça yetersiz bir konumda olduklarını gösteriyor. Yine de onlar, yıl içinde saygın bir kişi olmak ve başkalarını etkileyebilmek amacıyla ellerinden geleni yapacaklardır. Uzun lafın kısası, mücadelelerle dolu bir sene.



ASLAN BURCU (23 Haziran - 22 Temmuz) Aşk ve Beraberlik: Bu sene Aslan burçluların zorlanacakları söylenebilir aşk ve beraberlik konularında. Bir kere aşk için, biraz da gerekli olan sevgilerden oldukça mahrum oldukları görülüyor. Birçok konuda olacağı gibi, aşk yaşamları da bu sene çok parlak olmayacağa benziyor. İkili diyaloglara önem vermeleri gerekiyor.



ASLAN BURCU (23 Haziran - 22 Temmuz) Para Durumu: Yapabilecekleri en ideal ticaret türünün bu sene beslenme sektörü olduğunu söylemek mümkün. Maddi rekabetlerden, ticari çatışmalardan uzak durmaları gerekmekte. Yani uzun lafın kısası, bu konularda aslanlaşmanın bu sene hiç zamanı değil.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos - 22 Eylül)



Genel Anlamda: Tanrıların habercisi Merkür’ün İkizler'deki duruşunun tam tersine, ayağı yere basan Başak çocukları onlar. Kutsal asa havada değil, yerde. 2018 boyunca bu burçta önemli bir transit planet bulunmuyor. Ancak tabii ki, diğer burçlardan gelen hem sert, hem de olumlu etkiler alıyorlar. Karşıt burçları Balık’taki Neptün ile aldıkları karşıt açı sene içinde mantıklarıyla sezgileri arasında bazı sorunlara neden olabilir. Daha sonraları yine karşıt burçlarındaki Kiron’da onlara bazı travmalarını hatırlatabilir. Bunlarla yüzyüze getirebilir. Yine Yay burcuda bulanan gönül işleri asteroidi Cupido sert açı yapıyor bu burca. Ancak Oğlak burcu gibi kendilerinden olan bir toprak burcundan aldıkları olumlu açılar ise harika. Demek ki Başaklar, bu sene tam mantıkları ile karar vermelerine önem verirlerse çok iyi yaparlar.



BAŞAK BURCU (23 Ağustos - 22 Eylül) Aşk ve Beraberlik: Eski sevgililere, geçmiş ayrılıklara olan ilgileri bu sene içinde ağırlık kazanacak gibi gözükmekte. Her zamanki kritikçi tutumlarını biraz eleminize etmeleri gerekir. Neyse ki yine de güçlü ve varlıklı kişiler bulabilirler kendilerine. Biraz zor olmakla beraber durumları pek umutsuz değil.



BAŞAK BURCU (23 Ağustos - 22 Eylül) Para Durumu: Parasal açıdan mantıklı ve ticari düşündükleri takdirde kazanç durumlarının fena olmayacağı söylenebilir. Maddi durumlarını eski deneyimleri ve tarvmatik eğilimlerine dayayacaklarına, biraz gizli kalmış, herkesin az bildiği konulara eğilebilirlerse, hatırı sayılır paralar kazanmaları mümkün.

TERAZİ BURCU (23 Eylül - 22 Ekim)



Genel Anlamda: “Dengenin dengesizliği” Terazi burçluların bu sene de burçlarında yine güç temsilcisi Zeus geziniyor. Mensuplarına yakışır biçimde pozitif sevimlilik, uyumluluk, beraberlik, adalet ve diplomasi getirecek bu. Tam Terazi burcu mensuplarına göre ilkelerin geçerli olduğu bir sene. Bu bakımdan insanları ateş, silahlar ve dünyadaki genel gerilimle ilgili olayları iyi analiz ederek yoğun bir tepki oluşturma konusunda kışkırtabilirler. Bir yıllık süreç içinde Teraziler’in büyük sosyal amaçlara hizmet etmeyi sağlayan olumlu bir yaratıcılık geliştirmeleri mümkün. Psikolojik olarak becerikli ve sakin durumdalar. Yıl boyunca motivasyonları yüksek ve yaratıcı olacak. Diğerlerini motive etmek (ve görevini yerine getirmek) için coşkuyu araç olarak kullanacakları söylenebilir.

TERAZİ BURCU (23 Eylül - 22 Ekim) Aşk ve Beraberlik: Teraziler bu senede nezaketleri ve kibarlıkları ile iyi ikili ilişkiler kurabilirler. Dolu dolu hisle beraberlikler onları bekliyor. Ancak senenin ilk yarınsında pek aceleci davranmamaları ve ani gelişecek ikili ilişkilerden kaçınmaları gerek.

TERAZİ BURCU (23 Eylül - 22 Ekim) Para Durumu: Teraziler politiklikleri ve nezaketleri sayesinde kendilerine rakip çıkacak kişileri ticari hayatlarında bu sene saf dışı bırakabilirler. Ancak mantıksal yaklaşımları da elden bırakmamaları lazım. Çünkü her şeyleri yerinde ama dayanıklılık eksikliği görünüyor bu yılki konumda.

AKREP BURCU (23 Ekim - 21 Kasım)



Genel Anlamda: Yönetici Mars ve Pluto’nun çocukları olan Akrep burçlular için çok yoğun bir yıl. 2018’in 16 Kasım’ına kadar burcunuzda bulunan bolluk, bereket temsilcisi Jüpiter’in tüm güzelliklerini üzerlerinde toplamış durumda Akrep burçlular. “Apollon” gibi güçlü bir asteroid ile “Vesta” gibi bir Tanrıça da aynı burçta üstelik. Bu yıl Akrepler çoğunlukla başkalarının durumları hakkında bilgi sahibi olmaktan hoşlanacaklar. Ancak bazen üzerlerinde ağır bir yük olduğunu hissedecekler denebilir. Bir tür ruhsal gerçekleri tercih ederek, dünya siyaseti ve bilimsel keşifler gibi büyük sorunlara odaklanarak dünyevi sorunları aşmak istemeleri muhtemel. Pek çok kişinin eylemlerini ya da gelişimlerini etkilemek için çabaları olacak. Burcun mensupları için büyük değişiklikler sözkonusu olabilir.



AKREP BURCU (23 Ekim - 21 Kasım) Aşk ve Beraberlik: Bu kibarlık ve incelik tabii ki bu yıl olumlu aşk ve beraberlikleri de yanında getirecek. Ancak ikili ilişkilerinin maçovari kişilerle olacağı söylenebilir. Akrep burçluların bu sene çıtkırıldım tiplerden uzak, gücüne güvenen aşklar bulmaları uygundur. Üstelik bulacaklar da.

AKREP BURCU (23 Ekim - 21 Kasım) Para Durumu: Para bakımından köşe olmanın tam zamanı. Kıyıda köşede kalmış konulardan bu sene çok iyi bir kazanç elde edebilirler. Ancak kesinlikle ticari rakiplerinden ve rekabet ortamlarından uzak durmalarında yarar var. Bu konularda dikkatli olup karakterlerinin dışında boşboğaz olmazlarsa iyi kazanç var.

YAY BURCU (22 Kasım - 21 Aralık)



Genel Anlamda: Yay burcu mensupları 2018 yılı içinde hoşgörülü, iyimser ve neşeli davranışları sayesinde toplum içinde iyi uyum sağlayabilirler. Sosyalleşmeye ve işbirliğine açıklıkları, onlara mutlu günler vaat ediyor. Ancak Balık burcundaki Kiron’dan aldıkları sert açı, bu burç mensuplarını geçmişteki bazı travmaları ile baş başa bırakabilir. Aslında kafalarına taktıkları saplantılaşmış fikirlerle yüzleşmeleri için tam ideal bir yıl. Bundan dolayı da aile geleneklerinin ya da özelliklerinin değişmesini isteyeceklerini söylemek yerinde olur. Diğer burçtaki planetlerden sert açılar almadıkları için 2018 genellikle Yay burçlular için olumlu geçecek. Ancak sabır ve dayanıklılığı temsil eden Admestos onlara bazı konularda zorlayacağa benzer. Uzun zamandır haber alınamayan adli olaylar bu sene başarılı sonuçlar getirebilir.



YAY BURCU (22 Kasım - 21 Aralık) Aşk ve Beraberlik: İkili ilişki ve aşk hayatlarında güzel günler geçirmeyi hazırlanan Yaylar'ı pek çok veri desteklerken birkaç veri de set çekmeye çalışıyor. Bu sene Yaylar karşılarında oldukça dirençli kişiler görebilirler. Ayrıca iyi bir beraberlikleri olabileceği halde yıl içinde bu konuda sezgilerine güvenmeseler iyi olur.



YAY BURCU (22 Kasım - 21 Aralık) Para Durumu: Aile çevrelerindeki varlıklı kişilerle ticari ilişkiler kurmalarında yarar var. Senenin ilk yarısında karşılarına ani olarak çıkacak ticari fırsatları değerlendirmeleri yerinde olur. Bu konuda içlerinden geleni dinlemek yerine, parasal konuları rekabetsel olarak uygulamaları onlara yarar getirecektir.

OĞLAK BURCU (22 Aralık - 21 Ocak)



Genel Anlamda: 2018 yılının genel yıldız haritası görünümünde Oğlak burçluların üzerinde bir hayli yük olduğu görünüyor. Özellikle kendi yönettiği burca girmiş bulunan Satürn tüm disiplinciliği ve katılığıyla yine başrollerde. Bu burcun ilk on gününde doğanların sene içinde İnsanlarla çalışmaları iyidir. Rekabet yerine ortaklıktan yana olduklarını söylemek gerekir. Bu yıl ciddiyetleri ve ahlaki kurallara bağlılıkları ile tanınmalarının tavan yapacağı bir dönem. Ancak süreç içinde yeni fikirlere fazla açık oldukları söylenemez. Üstelik bu burçta bir de Pluto bulunmakta. Oğlak burcunun ikinci on gününde doğmuş olan oğlaklar ise doğal davranışlarıyla ilgi çekerler. Eşitlik ve dürüstlük, onların yaşamlarının önemli birer ilkesi haline gelir. Disiplinci Satürn ile reformcu Pluto Oğlak burunda bu yıl çok etkin.

OĞLAK BURCU (22 Aralık - 21 Ocak) Aşk ve Beraberlik: Bu burcun ilk on gününde doğanlar için aşk ve ikili ilişkilerin biraz zorlu olacağı söylenebilir. Üzerinde fazla planet etkisi olan Oğlaklar için aslında aşk değil, çalışma zamanı aslında. Kendinden yaşlı kişilere olan eğilim, gönül işlerinde sabırlılık bu yılki beraberliklerindeki akışın göstergesi denebilir.



OĞLAK BURCU (22 Aralık - 21 Ocak) Para Durumu: Zor ama yine de kazanılabilen bazı paralar olacak. Ayakları bu sene içinde de fazlasıyla yere değen Oğlaklar'ın kazançlı bir sene geçirmeleri olası. Ancak çalışma ve ticari hayatlarında da zor ve sabır isteyen bir zaman içine girmiş durumdalar. Sonuçta maddiyatta başarılı bir yıl onları beklemekte.

KOVA BURCU (22 Ocak - 19 Şubat)



Genel Anlamda: Uranüs’ün doğal çocukları bu yıl içinde cinsiyetlerine bağlı olarak, içlerindeki tanrıça veya tanrıyı keşfetmek için bir arayışta olacaklar. Esasında bunun sadece kendi yararları için olduğunu değil, aynı zamanda toplumun yararını da gözettiğini savunabilirler. Başkalarıyla keşifler paylaşmak, bu burcun mensupları için 2018’de idealdir. Ancak karşıt burçları Aslan’daki Ceres ve Pallas’tan aldıkları sert açılar nedeniyle özellikle kadınlarla olan ilişkilerinde bir hayli zorlanacakları söylenebilir. Karşılarına özdisiplin ve rekabet aracılığıyla özsaygıyı öğretecek türde olan kişilerle işleri var demektir. Uzun sözün kısası bu sene bağımsızlıkları açısından zorlanacaklar. Her şeye rağmen Kova burçlular bu sene de geri planda kalmaktan hoşlanmayan bir tutum içinde olacaklardır.



KOVA BURCU (22 Ocak - 19 Şubat) Aşk ve Beraberlik: İkili ilişkiler ve aşk hayatında tam Kova burçluların mizaçlarına uygun günlerin geldiği bir yıl. Bağımsızlıklarına olağanüstü meraklı Kovalar sene içinde kendileri gibi bağımsızlık düşkün eş ve partnerler bulabilirler. Her ne kadar toplumsal hayatlarında biraz zorlanıyorlarsa da aşkta güzel sürprizler var.





KOVA BURCU (22 Ocak - 19 Şubat) Para Durumu: Burçları para bakımından rahat görünüyorsa da yine de rekabeti seven ticari rakiplerden uzak durmalarında yarar var. Ticari hayatlarında bu sene karşılarına bayağı dişli ve güçlü rakipler çıkabilir. Ticari koşulları zamana göre çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor.

BALIK BURCU (20 Şubat - 20 Mart)

Genel Anlamda: Burcun yöneticisi Neptün kendi yönettiği burçta gururla hüküm sürmeye devam ediyor. Üç çatallı mızrağı ile denizler tanrısı Poseidon’un muhteşem bir görünümü var. Bu yıl hayallerin, sezgilerin tavan yapacağı bir yıl Balıklar için. Özellikle burcunun ikinci on gününde doğanlar, yazılanları daha da yoğun yaşayacaklar. Her türlü ilhamlar ve sezgiler artacak, yaşamlarında inişli-çıkışlı değişim grafikleri izlenecektir. Güzel sanatlarla, mistik konularla uğraşan Balıklar için bu senenin dopdolu geçeceği söylenebilir. Alışılmışın dışında ilgi alanlara yönelmeleri de muhtemel. Az ama öz konuşmayı tercih edecekleri bir süreç olacak bu sene onlar için. Kendilerine göre değişik bir adalet anlayışı sergileyebilirler. Bu da zaman zaman katı ve yargılayıcı bir fenomen olarak ortaya çıkacaktır.

BALIK BURCU (20 Şubat - 20 Mart) Aşk ve Beraberlik: Balık burçluların bu sene kendi geçmişlerinde travma yaratmış eski aşklarla yüzyüze gelmeleri mümkün. Bilinçaltlarında yatan aşklar depreşebilir veya bunlarla hesaplaşabilirler. Aşk ve ikili ilişkilerde sezgilerini kullanmalarının tam zamanı. İçlerindeki ses onları romantik aşklara yönlendirebilir.