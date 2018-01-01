2018 yılında kalkan uçak 2017’de iniş yaptı

Yeni Zelanda’dan 10 dakika rötarla yerel saatle 00.05’te kalkan Hawaiian Havayolları’na ait bir uçak, ABD’nin Hawai eyaletinin başkenti Honolulu’ya vardı.



Ancak takvimler Honolulu’da 31 Aralık’ı göstiyordu. Saat da sabah 10.16’ydı.

2018'e giren bir ülkeden yeni yıla henüz girmemiş bir ülkeye ziyaret ilginç bir durum yarattı.

Olayı fark eden ABC7’de çalışan gazeteci Sam Sweeney, bunu sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan paylaştı.



Bu ilginç durum, Twitter kullanıcıları tarafından “Zamanda yolculuk” olarak nitelendirildi.

Yeni Zelanda ile Hawaii arasında yaklaşık 23 saat farkı bulunuyor. İki ülke arasındaki uçuşlar ise ortalama 9,5 saat sürüyor.