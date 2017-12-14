2018'de O İsimleri İzleyemeyeceksiniz

2018 yılında Rusya'nın ev sahipliiğinde düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda yer alacak olna takımların netleşmesiyle, turnuvanın dışında kalan yıldızlardan servet değerinde bir takım oluşturulabiliyor. İşte detaylar.

1. c

İtalya milli takımının efsane kalecisi Buffon milli takım kariyerini noktaladığını açıkladığı maçta takımını kupaya taşıyamamanın hüznünü de yaşadı. İsveç ile oynana play off maçı sonrası kupaya veda eden çizme ekibi, Buffon'u dünya kupasında izleyemememize sebep oldu. Oyuncunun Transfermarkt değeri 2 Milyon Euro.

2. Enner Valencia

10 Milyon Euro değerinde olduğu açıklanan Ekvador’lu oyuncu futbol severlerin dünya kupasında izleyemeyeceği bir diğer isim. Oyuncu bu aralar Everton formasıyla Premiere Lig'de fırtına gibi esiyor.

3. Leonardo Bonucci

İtalya'nın elenmesiyle dünya kupasında görme şansını yitirdiğimiz oyunculardan birisi de 40 Milyon Euro'luk piyasa değeriyle Milan savunmasının bel kemiği Bonucci.

4. David Alaba

Avusturya milli takımı için ter döken Bayern Münih oyuncusu da Rusya biletini alamayanlardan. 38 Milyon Euro'luk bir değer biçilmiş

5. Gareth Bale

Real Madrid'in 100 Milyon Euro ödeyerek dönemin rekorlarını alt üst edip kadrosuna kattığı yıldızın şu anki piyasa değeri 80 Milyon Euro olarak ifade ediliyor. Galli oyuncu da Rusya'daki kupa maçlarını evinden izleyeceklerden birisi.

6. Naby Keita

Keitagillerin son versiyonu olan bu oyuncu da Leipzig forması giyiyor olmasına rağmen Liverpool ile anlaşmış durumda ve piyasa değeri şu anda 50 Milyon Euro. Ancak Gineli oyuncu Rusya'da olamayacak.

7. Arturo Vidal

Bayern Münih'in 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Şili ile birlikte dünya kupasına elveda diyenler kervanında yer alıyor. Oyuncu için biçilen değer ise 35 Milyon Euro

8. Arjen Robben

Listedeki bir başka Bayern Münih futbolcusu da Hollandalı süper yıldız Robben. 10 Milyon Euro olarak biçilen piyasa değeri bir yana 33 yaşında olan futbolcuyu bir kez daha dünya kupasında izlememiz hayal olacak gibi duruyor.

9. Pierre-Emerick Aubameyang

65 Milyon Euro değerinde olduğu bilgisi paylaşılan oyuncu Gabonlu olmanın sağladığı dezavantajı tatil yaparak değerlendirecek isimlerden birisi.

10. Alexis Sanchez

Bir başka Şilili de Arsenal'in süper yıldızı olan Alexis. Piyasa değeri olarak açıklanan rakam ise 65 Milyon Euro

11. Andriy Yarmolenko