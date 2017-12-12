HABER KIBRIS

20'inci kattan çırılçıplak düşüp can verdi

12/12/2017

20'inci kattan çırılçıplak düşüp can verdi
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Malezya’da seks partisine katılan 18 yaşındaki Hollandalı manken Ivana Smit feci şekilde can verdi.

Partinin yapıldığı binanın 20’nci katından aşağıya düşen genç manken, 6’ncı katın balkonuna çakıldı.

Sağlık ekipleri çırılçıplak halde buldukları genç mankenin olay yerinde can verdiğini tespit etti. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede genç mankenin intihar etmek için 20’nci kattan atladığı sonucuna vardı.

Ancak güzel mankenin kendisi gibi model olan büyük babası Frederik Smit, torununun intihar etmediğini ve olayda cinayet şüphesi olduğunu iddia etti.



TAGS: Ivana Smit
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