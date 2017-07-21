21 yerli ürünün 3’ünde kalıntıya rastlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, 14-21Temmuz tarihleri arasında yapılan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Denetimlerde, 27 ithal ürünün hepsi temiz çıkarken, 21 yerli ürünün ise 3’ünde kalıntıya rastlandı.

Daireden yapılan açıklamada; Kayısı, Armut, Üzüm,Taze Fındık, Şeftali, PamukT.Küsbesi, Nektarin, Kiraz, Çeri Domates, Kırmızı Biber, Tatlı Pul Biber, İsot Biber olmak üzere 27 ithal üründen alınan numunelerin analizinde kalıntıya rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, Kavun, Patlıcan, Semizotu, B.Sarma,MorSarma, Molohiya, TatlıBiber, Maydanoz, Salatalık, SultaniÜzüm, Domates, Karpuz ve Biber çeşitleri olmak üzere 21 yerli ürünün 18’nin temiz çıktığı sadece 3 üründe kalıntıya rastlandığı kaydedildi.

Zümrütköy’de Mehmet E.Tuncay’a ait domates 3. alımda da limit üstü olmasından dolayı ürünün imha kararı alındı. Haspolat’da Bayur Tarım Ürünlerine ait Molohiya 1. alımda limit üstü çıkmasından dolayı ürün biçilerek imha edildi.

Mehmetçik’te Güllü Sert’e ait Sarı Çarli Biber Limit üstü olmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki tahlile kadar durduruldu.