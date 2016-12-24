Beatles ve CHE

Beatles grubu 60’lı yıllarda kendisini göstermeğe başlamış,

Love Me Do adlı parçaları dünyaya yayılmıştı.

O sıralarda Kıbrıs’ta cumhuriyet vardı,

Memleket bölünmemişti,

Köyler kasabalar yerli yerindeydi,

Şeherde ahalinin çoğu surlar içinde yaşamaktaydı…

…

Ağız armonikasının süslediği Love Me Do parçası daha ileriki zamanlarda plakçılara düşecek,

Kıbrıs’ta ancak altmışlı yılların ortasında daha çok duyulacaktı.

Beatles’ın çılgın gençleri de durmuyorlar şarkı şarkı üstüne yapıyorlar, müzik listelerine hakim oluyorlardı.

Ama henüz Kıbrıs’ta gençler uzun saç bırakmamış, topuklu bot giymemiş,

Fakat giyeceklerdi.

Bütün olup bitenlerin yanında 63 olayları da birdenbire patlak verdince,

Kim dünyada ne olup bittiğinin anında farkında olabilirdi ki?

…

O sıralarda Che dağlarda devrimden devrime koşmaktaydı.

Saçları uzundu ve kep şapka en çok ona yakışmaktaydı.

She Loves You parçası ilk çıktığında bu yakışıklı gerilla kaya ve ağaç kovuklarında sığınıyordu.

Büyük ihtimal Kıbrıslılar gibi o da bu şarkılardan uzaktı.

Zaten purosunun dumanı dağlara inen sisli puslu havalara karışmaktaydı…

…

O dönemlerdi Kıbrıs’ta olaylar çoktan çıkmış,

Lefkoşa’da tekmil yollar kapanmış,

Ne köy otobüsleri gelebilmekte Deveciler Hanına, ne bir haber.

Ama hayat durmaz akıp geçerdi.

Tarih 1968’i gösterdiğinde ikili görüşmeler başlamış ve ardına kapılar açılmıştı.

Che’nin CIA tarafından vurulup, cenazesi bir helikopterin ayaklarında taşınmasının ardından bir yıl geçmişti,

Ama o öldürüldüğünde Kıbrıs’ta kim bunun farkındaydı, o felsefenin, o devrimin?

İşte,

Beatles rüzgarları o yoksulluk, o kapalılık, o bilinmezlik ortamlarında yaygınlaşmış,

Zaten plakçılar da çoğalmaya başlamıştı.

Yaş günü partilerinde gençler birbirlerine 45’lik Beatles plağı hediye etmekteydiler, o günleri yaşayanlar hatırlar…

…

Dünya gençliğini peşinden sürükleyen Beatles grubu son LP’leri olan Let It Be’yi çıkardıktan sonra 1970 yılında dağılacaktı.

Onlar dağıldıktan sonra Kıbrıs’ta Beatles salgını devam ediyor,

Birçok parçaları yeni yeni işitiliyordu.

Gençler o sıralar onlar gibi giyiniyor, onlar gibi uzun saç bırakıyorlardı.

Ve devrimci rüzgarlar buralarda da eserken,

Parka ile uzun saç birbirine karışıyordu.

Ki Parka Che’yi,

Uzun saç Beatles’ı temsil etmekteydi…

…

Grubun lideri John Lennon Amerika’ya yerleştiğinde,

Müzik anlayışında değişiklik yapmış,

Toplumcu içerikli parçalar üretmeye başlamıştı.

Asi müzisyen Lennon Amerikalıları ve dünyayı şaşkına çeviriyor,

Savaşlara karşı çıkıp işçi sınıfını öven şarkılar yapıyor,

Kitle hareketlerinde yer alıyor,

Barış mesajlarını şarkıları ile veriyordu.

1970’li yılların başında yaptığı Imagine parçası bu anlayışın ürünüydü…

…

Che öldüğünde geriye devrimi,

Lennon öldüğünde geriye şarkıları kalmıştır…

…

Diyeceğim,

İnsan ölümlüdür.

Geriye ondan ne kalacağı daha önemlidir…