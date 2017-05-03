Havaya toz bulutları hakim sanırsınız sisli puslu bir hava.

Güneş toz bulutlarının arasında az parlak lakin hava sıcak…

…

Selimiye’de bir kahve içtikten sonra MG arabamla Kirlizade Sokak ile Yenicami Sokağının kesiştiği Atilla Sokaktan Tanti’nin Hamamına doğru yöneldim.

Hamamın olduğu yerden sokak Şht. Tuncay Mehmet Salih Sokak olarak devam eder.

Sokağın sonundan sola dönünce Mağusa Kapısı’na çıkılır ki oradan Çağlayana…

…

Niyetim “22 Mayıs Meydanı” adlı bölgeyi bulmak, daha önce gördüğüm tabelasının fotoğrafını çekmekti…

…

22 Mayıs Meydanı Surlar içindeki daracık sokaklarda kendine özgü bir meydandı.

Labirent gibi sokaklarda bulunan az genişlikteki alanlar “Meydan” olarak adlandırılıyordu ki,

Demek ki eskilerde bir “Meydan” bilinci varmış…

…

Neydi bu 22 Mayıs?

…

Sözünü ettiğimiz meydancık Şht. Tuncay Mehmet Salih Sokağının içinde bulunuyordu.

Arabayı park edip meydanın tabelasını aramama rağmen bir türlü ortalıklarda öyle bir tabelaya rastlamayınca,

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)’nin sokak adlarını gösteren haritalarına başvurdum.

2014 tarihli haritada 22 Mayıs Meydanı varken,

2016 tarihli haritada bu meydan adı yoktu.

Ancak son yapıldığı anlaşılan 2016 tarihli haritada birçok sokak adı da eksik olduğundan, 22 Mayıs Meydanı adı acaba kaldırılmış mıydı?

Bunu anlamak şimdilik mümkün olmadı…

…

22 Mayıs Meydanı adını birkaç yıl önce gördüğümde şaşıp kalmıştım.

Dar sokaklarda açıklık yerler “meydan” olarak adlandırılıyordu.

Peki neydi bu 22 Mayıs?

…

Adnan Menderes ile Celal Bayar Başbakan ve Cumhurbaşkanı olup 10 yıl kadar iktidarların ı sürdürdüklerinde,

Kıbrıs’ta da Menderesçilik başlamıştı.

Hatta gazetelerde çıkan bazı yayınlarda liderlerin birine “Küçük Menderes” yakıştırması yapılıyordu.

Birçok mekanın adı o dönemin siyasilerinin adı ile süslenmişti.

Bir ara Lefkoşa Türk Lisesi’nin adı Celal Bayar Lisesi olduğu gibi.

Bu durum her dönem sürmüş,

Başa kim gelmişse onların adları Lefkoşa sokaklarını süsler olmuştu.

Kim gelmişse, onun kuyruğunda maşrapa oluyordu otoriter çevreler…

…

Türklerle Rumlar arasında ayrılık gayrılık başladığında,

Dönemin yönetimi “federasyon”, sokak ve köy adlarının değiştirilmesi ile işe başlamıştı.

22 Mayıs o anlayışın bir ürünü müydü?

Kıbrıs’ta 22 Mayıs’ı anımsatacak herhangi bir olay yoktu.

(Varsa ve biz bilmiyorsak bu yazının da kıymeti kalmaz zaten).

Ama Celal Bayar 22 Mayıs 1950’de Cumhurbaşkanı seçilmiş,

Adnan Menderes hükümeti de 22 Mayıs’ta göreve başlamıştı…

…

İmamın seçtiği tarih de 21 Mayıs’tı.

Partili Cumhurbaşkanı oldu.

Bir TV programında akepe’nin 21 mayıs toplantısı Menderes ve Bayar’ın seçim tarihlerine atıfta bulunularak verilmişti…

…

Şimdi görev Küçük Menderesler ya da yavru imamlarda.

Bakalım hangi bölgeyi Ampul Meydanı yapacaklar…