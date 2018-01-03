220 kiloydu yaşadığı değişim sonrası görenler şaşkına döndü!

Jackqueline Adan yıllarca dış görünüşü nedeniyle çevresindeki insanlar tarafından yadırgandı. Yıllarca kendisiyle dalga geçildiğini söyleyen Adan, uzun süredir kilo vermeye çalışıyordu. 220 kiloya ulaşan Adan, işe öncelikle yeme alışkanlıklarını değiştirerek başladı. Yeme alışkanlığını değiştire ve spora başlayan Adan, 150 kilo verdi.

Çok hızlı süre içerisinde kilo verdiği için vücudunda sarkmalar ve çatlaklar oluşan Adan, bacaklarında oluşan sarkıklar yüzünden mutsuzdu. Kilo verdikten sonra cesaretini toplayarak havuza giden Adan hayatının şokunu yaşadı. Çevresindeki insanlar genç kadınla bacaklarını gösterip dalga geçtiler.



Genç kadın yaşadığı olayı sosyal medya hesabından “Birkaç hafta önce Meksika'da tatildeyken uzun süre sonra ilk kez havuza girmeye karar verdim. Fazlalıklarımdan çekindiğimden insanların vücudumu görmesini istemiyordum. Üstümdekileri çıkardıktan sonra gergin bir halde havuza doğru yöneldim. Hala kendimi kilolu hissediyordum. Havuzun kenarında duran bir çift birbirlerine beni göstererek acımasızca yorumlar yaptılar. Peki ne mi yaptım? Derin bir nefes aldım, gülümsedim ve havuza girdim. Benim için çok önemli bir andı.

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“O an değiştiğimi farkettim. Artık ben eski ben değildim. Evet, hala vücudum sarkıklarla dolu ve bazen güvensiz hissettiğim oluyor ancak yine de hayattan keyif almanın bir yolunu biliyorum. Açıkçası rahatsız olmadım değil. Ancak insanların benim nasıl hissedeceğime etki etmelerine izin veremezdim. Diğerleri hakkımda ne düşünürlerse düşünsünler ben hayatıma devam edeceğim. Beni tanımıyorlar bile. 150 kilo vermek için ne kadar emek harcadığımdan habersizler. Ne operasyonlar atlattığımı da bilmiyorlar. Orada oturup bana gülmeye hakları yok. Ben de o yüzden onlara bakıp gülümsedim. İnsanların ne dedikleri önemli değil.Önemli olan onlara verdiğiniz tepki ve nasıl hissettiğiniz.” diyerek anlattı.