23 izci gönüllüsü lider oldu

Zirve İzcilik Derneği’nden 23 izci gönüllüsü, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Bolu Aladağ Tevfik Rüştü Günday Eğitim Kampı’nda düzenlenen “Lider Temel Eğitim Kursu”na katılarak izci lideri oldu.

Dernek basın sözcüsü Bakiye Lord tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC’den Hakan İnce liderliğinde Bolu’daki eğitim kampında 1 hafta geçiren izci gönüllüleri, izcilikle ilgili temel konuları uygulamalı kursta öğrendiler. 5 günlük eğitimin sonunda sınava giren 23 lider adayı, sınavda başaralı olarak izci lideri olmaya hak kazandı. Beyaz fularlı izci gönüllülerine kahverengi renk ile temsil edilen liderlik fularları Türkiye Cumhuriyeti İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı tarafından takıldı.