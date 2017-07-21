24 ülke araştırıldı… İşte Alzheimer’dan koruyan liste

Toplam 24 ülkeden doktorların katıldığı bir araştırmayla, Alzheimer'a yol açan etmenler arasında insanların kontrolündeki 9 madde belirlendi. Uzmanlar bu maddelerin uygulanmasının, Alzheimer riskini yüzde 35 azaltacağını ifade etti:

1-Orta yaşta işitme kaybını önlemek

2-Liseyi bitirmiş olmak

3-Sigara içmemek

4-Depresyondan korunmak

5-Düzenli egzersiz yapmak

6-Sosyal hayattan kopmamak

7-Yüksek tansiyonu düşürmek

8-Obeziteden uzak durmak

9- Tip 2 diyabetten korunmak