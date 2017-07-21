24 ülke araştırıldı… İşte Alzheimer’dan koruyan liste
24 ülkede yapılan araştırma sonucunda, Alzheimer'dan koruyan insan kontrolündeki etkenler sıralandı.
21/07/2017
Toplam 24 ülkeden doktorların katıldığı bir araştırmayla, Alzheimer'a yol açan etmenler arasında insanların kontrolündeki 9 madde belirlendi. Uzmanlar bu maddelerin uygulanmasının, Alzheimer riskini yüzde 35 azaltacağını ifade etti:
1-Orta yaşta işitme kaybını önlemek
2-Liseyi bitirmiş olmak
3-Sigara içmemek
4-Depresyondan korunmak
5-Düzenli egzersiz yapmak
6-Sosyal hayattan kopmamak
7-Yüksek tansiyonu düşürmek
8-Obeziteden uzak durmak
9- Tip 2 diyabetten korunmak