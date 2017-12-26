Ozan Güven, yeni reklam anlaşmasından servet kazanacak

Fi dizisinde canlandırdığı ‘Can Manay’ karakteriyle beğeni toplayan, Cem Yılmaz’ın yeni filmi ‘Arif v 216’ ile sinemada da boy göstermeye hazırlanan Ozan Güven, ünlü markaların gözdesi oldu. Oyuncu Ozan Güven, geçen günlerde bir otomobil markasının reklam teklifine ‘evet’ dedi. Başarılı oyuncuya bunun yanı sıra bir teklif daha geldi.

Habertürk’te yer alan habere göre; ‘Fi’ dizisindeki su içme sahneleriyle dikkat çeken Ozan Güven’i, bir su markası reklam yüzü yapmak istiyor. İddiaya göre; marka, reklam filmi için 42 yaşındaki oyuncuya 2 milyon TL’lik teklif edecek. Güven, teklifi kabul ederse ocak ayında kamera karşısına geçecek.