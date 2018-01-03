25 sene sonra barıştılar!

Müzik dünyasının iki dev ismi yeni yıla barışmış olarak girdi. Uzun zamandır görüşmeyen ikili bu hareketle tüm sevenlerini de mutlu etmiş oldu. İkilinin geçtiğimiz günlerde barıştığı tüm medyada konuşulmuştu. 25 yıllık küslük bitmişti. Yıldız Tilbe, konu hakkında “Biz aslında küs değildik, sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi, değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik” demişti. İşte o paylaşımlar…

Bu barışma fotoğraflarından hemen sonra ikilinin milyonlarca hayranı da mutluluk sözleri ile iki dev sanatçıya destek verdiler