25 yaşındaki kadın 25 yıl önce dondurulan embriyoyla çocuk sahibi oldu

ABD'nin Tennessee eyaletinde 25 yaşındaki Tina Gibson, 25 yıl önce dondurulmuş bir embriyoyla hamile kalıp, çocuk doğurdu. 25 Kasım 1992 doğumlu Gibson'ın rahmine, 14 Ekim 1992'de dondurulan bir embriyo konduğu ifade edildi.

"Bu embriyoyla ben en iyi arkadaşlar olabilirdik"

Ulusal Embriyo Bağış Merkezi adlı kuruluştan aldığı embriyonun, kendisiyle yaşıt olduğunu öğrenmesinin ardından büyük şaşkınlık yaşayan Gibson, bebeği Emma doğduğunda CNN'e yaptığı açıklamada "Ben 25 yaşındayım, farkında mısınız? Bu embriyoyla ben en iyi arkadaşlar olabilirdik" dedi.

Emma, başarılı bir hamilelik süreci ve doğumla dünyaya gelen en eski embriyo rekorunu kırdı. Daha önce bu rekor 20 yıllık bir embriyoya aitti. Ancak doğumun ardından 26 yaşına giren Tina Gibson, dünya rekoru kırmaktan farklı öncelikleri olduğunu söyledi ve "Ben sadece bir bebek istiyordum. Dünya rekoru olup olmaması umurumda değil" dedi.

"Emma'nın hikayesinin anne babalara örnek olmasını umuyoruz"

Doğu Tennessee'de yaşayan Tina ve eşi Benjamin, Emma'nın embriyosunu Knoxville'deki Ulusal Embriyo Bağış Merkezi'nden (NEDC) aldılar. NEDC embriyo bağışıyla Tina'nınki de dâhil 700 başarılı hamileliğe imza atan bir kuruluş.

Embriyo transferini gerçekleştiren Dr. Jeffrey Keenan, Emma'nın hikâyesinin bağış için embriyo dondurabilecek anne ve babalara örnek olmasını umduğunu söyledi.