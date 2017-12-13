27’inci Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi ertelendi
13/12/2017
Kültür Dairesi’nin düzenlediği 27’inci Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin 19 Aralık Salı yapılması planlanan açılışı, seçim yasakları nedeniyle ertelendi.
KKTC Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık’tan) alınan görüş doğrultusunda, 27’inci Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya hak kazananlara ödüllerinin de verilmesi planlanan serginin açılışı, seçim yasakları sonrasına ertelendi.
Kültür Dairesi, açılış ve ödül töreni için belirleyeceği tarihi önümüzdeki günlerde duyuracak.