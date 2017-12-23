Namazda Okunan Dualar Nelerdir?

Namaz, dinin direği, kalbin nuru, müminin miracıdır. İslamın beş şartından ikincisidir. Mümini Allah'ın manevi huzuruna yükselten, ruhen arındırıp yücelten, bir taraftan şükretmeye bir taraftan da sabra alıştıran bir ibadettir. Bu ibadetin rükünleri yerine getirilirken bazı dualar yapılır. Namazın duaları olarak isimlendirilen bu duaların başında Sübhaneke gelir.

Sübhaneke Duası, namazın ilk rüknü olan iftitah tekbirinden sonra okunur. Okunması sünnet olan bu dua aynı zamanda gayr-i müekked sünnet namazlarından olan ikindi namazının sünneti ile yatsı namazının ilk sünnetinin 3. rekatına kalkıldığında da okunur. Ayrıca nafile ibadetlerden bazılarında da bu namazlarda olduğu gibi 3. rekata kalkılınca Fatiha'dan önce okunması sünnettir. Okunmadığında namazın iadesi veya sehiv secdesi gerekmez. Fakat bu duanın sevabından mahrum kalınmış olur. Cenaze namazlarında ilk tekbirden sonra Sübhaneke duası (ve celle senaük) eklentisi ile okunur. Dolayısıyla bu duanın ezberlenmesi gereklidir. Şimdi Sübhaneke duasını sizler için aşağıya çıkarıyoruz:





SÜBHANEKE OKUNUŞU

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük



MEÂLİ (ANLAMI)

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.



Namazlarda okunan bir diğer dua ise, Ettehiyyatü duasıdır. Tahiyyat duası olarak da isimlendirilen bu duayı tüm oturuşlarda okumak vaciptir. Tüm namazların ilk veya son oturuşunda (kade-i ahire) Ettehiyyatü duası okunması bu duanın öğrenilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Şimdi gelelim Tahiyyat (Ettehiyyatü) Duasını öğrenmeye;





ETTEHİYYATÜ OKUNUŞU

Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh



MEÂLİ (ANLAMI)

Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’a dır. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve Peygamberidir.



Namazda okunan dualar sadece Sübhaneke ve Tahiyyat dualarından ibaret değildir. Bunların dışında yine kade-i ahire'de okunan Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları da vardır. Yine vitir namazının 3. rekatında alınan kunut tekbirinden sonra okunan Kunut 1 ve Kunut 2 (Kunut Duaları) da öğrenilmesi gerekli olan dualardandır.

Namazlarda okunan duaları buraya sığdırmamız mümkün olmadığından Namaz Suresi sayfasına sizleri yönlendireceğiz. www.namazsuresi.com adresinden talimli olarak bu duaların yanı sıra namaz surelerini de öğrenebilirsiniz.