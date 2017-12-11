Suudi Arabistan’da bir yasak daha kalkıyor!

Suudi Arabistan, 2018’in ilk aylarından itibaren ülkede sinemaların serbest bırakılacağını açıkladı. Yasağın Mart ayında kaldırılması bekleniyor.

Hükümetten yapılan açıklamada, sinemaların açılmasının ülkenin eğlence sektöründeki çeşitliliği arttıracağını belirtildi. Açıklamada 2030 yılında Suudi Arabistan’da 300’den fazla sinemanın olmasının beklendiği ve sinema sektörünün ülke ekonomisine 24 milyar dolar katkı yapacağı, 30 bin iş fırsatı yaratacağı tahminleri yer aldı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, daha önce yaptığı açıklamalarda ülkenin bir reform sürecine gireceğini ve ‘ılımlı İslam’a’ dönüş yapacağını söylemişti.

Suudi Arabistan’da kısa bir süre önc