HABER KIBRIS

En seksi futbol karşılaşması

06/02/2017

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En seksi futbol karşılaşması
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Geride bıraktığımız gün düzenlenen ve Amerika'nın dünya çapında izlenen futbol organizasyonu Superbowl başarıyla gerçekleşti.

Gecede sahne alan Lady Gaga ve maç öncesi düzenlenen Victoria’s Secret kızlarının maçıyla renklenen organizasyonun sonrasında ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.gaga-ic

Lady Gaga, ünlü model Alessandra Ambrosio ile iç çamaşırıyla birlikte dans ettiği bir kareyi paylaşırken, Ambrosio ise futbol kıyafeti içinde de ne kadar seksi olunabileceğini gösterdi.

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TAGS: En seksi futbol, victoria secret
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