2'inci Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali Sergisi Başladı

Gazimağusa Belediyesi’nin 2.’sini düzenlediği Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’ne katılan sanatçıların eserleri, dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sergilenmeye başlandı.



Gaziğmağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan, Etiyopya, Ukrayna, Azerbeycan, Sırbistan, Kazakistan, Mısır, Rusya, Ürdün, Hindistan Özbekistan, Türkiye ve KKTC’den 22 sanatçı Mağusa Gelişim Akademisi’nde bir hafta boyunca halkın izlenimine açık olan atölye çalışmasında eserlerini üretti.



Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda bu ürünlerle açılan sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.



ACI



Açılış etkinliğinde konuşan Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, sanat festivaliyle ülkemize uygulanan ambargoların sanatsal açıdan delindiğini ve ülkemizin 11 ülkede tanıtılma imkanı yakaladığını ifade etti.



ARTER



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de konuşmasında, bu çalışma neticesinde Gazimağusa’ya çok güzel eserler kazandırdıklarını kaydetti; Gazimağusa’da sanat müzesinin açılması için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.



Arter, Gazimağusa’nın kültür sanat başkenti iddiasının çok büyük bir heyecan ve görev olduğunu, bu görevin daha ileriye nasıl taşınabileceğini her zaman düşündüklerini de söyledi.



ALBAYRAK



Komite Üyesi Arif Albayrak ise, 2.’sini gerçekleştirdikleri festivalin hem ülkemizde hem dünyada ses getirecek bir niteliğe sahip olduğunu belirtti.



Albayrak, 2. yıl sonunda 100 resmin Gazimağusa’ya kazandırılmasının büyük bir çaba sonucunda olduğunu söyledi ve kültür-sanatın başkenti iddiasında olan Gazimağusa’nın sanat müzesi için bir başlangıç yapması gerektiğini kaydetti.