3 araç birbirine girdi 5 yaralı
29/12/2016
Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan kiralık aracın şoförü ve araçta yolcu olarak bulunanlar kazanın ardından olay yerinden kaçtı
Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde dün akşam 22.00 sularında meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan MD 914 Z plakalı kiralık araç, Lefkoşa Otobüs Terminali’nden Asal Şube’ye doğru hızla seyir halindeyken tali yoldan anayola çıkmaya çalışan DH 107 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan DH 107 plakalı araç, yol kenarında park halinde bulunan JG 940 plakalı van tipi araca vurarak durabildi. DH 107 plakalı araçta bulunan Hasan Yıldız, Fatma Yıldız, Sabahat Güneydoğulu, Hatice Yıldız ve Songül Yıldız kazada yaralandı.
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