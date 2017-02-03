3 bin fidan toprakla buluştu

Ülkemizin en büyük sorunlarının başında yer alan çevre konusuna katkı amacıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nca genel ve sürekli bir seferberlik halinde yürütülen “Temiz Düşün” Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, çam ve selvi türü 3 bin fidan, Balalan köyünde toprakla buluştu.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, Mehmetcik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, Sivil Savunma Teşkilat personel ve çocukları, Orman Dairesi Müdürlüğü’nün personeli, Bölge Belediyeler’in çalışanları ile bölge halkı katıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nca düzenlenen etkinlikte ilk olarak fidan dikimi yapıldı.

Etkinlikte ilk konuşmayı Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi yaptı.

Çelebi, çevre bilincine farkındalık yaratmak amacıyla söz konusu etkinliği düzenlediklerini ve kampanya dahilinde faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı da, ağaçların ülkemizin en büyük zenginliği ve gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu söyledi.

Dünyada ağaç popülasyonun her geçen gün azaldığına dikkati çeken Alanlı vatandaşları yeşile önem vermeye ve katkı sağlamaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da yaptığı konuşmada “Temiz Düşün” projesi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

“Çevre demek insan demek çevrenin olduğu yerde de sorumlu insandır” diyen Meral Akıncı, “çevreyi ne kadar düzgün ve temiz kullanırsak çevrede bize o bağlamda geri dönecektir”. diye konuştu.

Yeşil ada diye anılan ülkemizin son zamanlarda doğaya bilinçsizce davranılmasından dolayı yeşilliğini kaybettiğini ifade eden Meral Akıncı, fidan dikmenin önemine değindi.

Konuşmaların ardından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının kurduğu Seyyar Mutfakta pişen öğle yemeği, etkinliğe katılanlara ikram edildi.