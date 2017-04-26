HABER KIBRIS

3 günde bir kilo verdiren salatalık diyeti

26/04/2017

3 günde bir kilo verdiren salatalık diyeti
ads

Ender saraç 3 günde bir kilo vermenize yardımcı olacak salatalık diyeti listesini açıkladı.

 

1. Gün 

Sabah kahvaltısı:2 adet salatalık  ve bir bardak ılık limonlu su 
1. Ara öğün: 2 adet salatalık bir bardak ayran 

Öğle yemeği:  1 kâse yoğurdun içerisine 1 tatlı kaşığı zencefil ile 3 orta boy dilimlenmiş haşlanmış kabak 
2.Ara öğün:  3 adet ceviz, 3 adet salatalık.
3.Ara öğün:  1 adet yeşil elma 

Akşam yemeği:  Bir porsiyon zeytinyağlı kabak, 4 yemek kaşığı bulgur pilavı ( mümkün olduğunca erken saatte yenmeli)

Gece: 2 adet salatalık
 

2. Gün

Sabah kahvaltısı:  Ballı limonlu ılık su, 2 adet salatalık, 2 dilim yağsız dil peyniri
1. Ara öğün:  1 adet kivi, 4-5 tane çilek.

Öğle yemeği: 1 porsiyon az yağlı kıymadan yapılan kabak, 1 dilim
kızarmış çavdar ekmeği.
2. Ara öğün: 1 bardak az yağlı keçi sütü, 2 ceviz içi...

Akşam yemeği: 2 salatalık, 1 adet yumurta, 2 sivri biber. (Mümkün olduğunca erken yenecek...)

Gece:  2 adet salatalık

3.Gün 

Sabah kahvaltısı: 1 bardak ılık, ballı, limonlu su; 2 salatalık; 2 çorba kaşığı, az tuzlu çökelek peyniri.
1. Ara öğün: 1 yeşil elma.

Öğle yemeği: 1 kâse yeşil mercimek, 1 porsiyon zeytinyağlı kabak.
2. Ara öğün: 2 adet salatalık 
3. Ara öğün:  1 bardak ılık, yağsız sütün içine zencefil ekleyip için, yanında 2 ceviz içi.

Akşam yemeği: 1 kâse bol salatalıklı, light yoğurttan cacık, 3 yumurta beyazından sivri biberli omlet. (Mümkün olduğunca erken yenecek...)

Gece: Bir avuç sarı leblebi, 2 salatalık.



TAGS: salatalık diyeti, kilo, haber, kıbrıs, sağlık
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems