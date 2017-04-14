3 gündür uyutuluyor! İşte son durum...

Ünlü Sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Erkal’ın tedavisinin sürdüğü hastaneden yapılan açıklamada, “Beyin kanaması ön tanısı ile salı gününden bu yana tedavisi devam eden ve yoğun bakımda uyutulan İbrahim Erkal’ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödeminin devam ettiği, hayati tehlikesinin sürdüğü izlenmiştir” denildi.

LOHUSA EŞİ YOĞUN BAKIM KAPISINDAN AYRILMIYOR

Öte yandan 10 gün önce üçüncü çocuğuna baba olan Erkal’ın eşi Filiz Akgün de bir an olsun yoğun bakımın kapısından ayrılmıyor. Dün fenalaşarak baygınlık geçiren Filiz Akgün başka bir odada tedavi altına alındı. Akgün, verilen serumun ardından toparlanınca yeni doğan bebeğinin yanına gitti.