3 hemşire 'ölüme sebep olmaktan' YARGILANIYOR!
19/12/2017
Akile Vardan’ın ölümüne neden olmaktan yargılanacaklar...
14 Nisan’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Akile Vardan’a yanlış kan verilerek yaşamını yitirmesine neden olduğu iddia edilen 3 hemşire bugün mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde ‘yanlış kan verildiği’ gerekçesiyle komaya giren, sonrasında da yaşamını yitiren Akile Vardan’ın ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen 3 hemşire bugün mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Saadet Şafak, Metehan Çayırcı ve Arzu Alan hakkında dava okundu. Okunan davanın ardından zanlılar teminatla serbest bırakıldı.
Akile Vardan, 15 Nisan tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yanlış kan verilmesi sonucu 88 yaşında hayatını kaybetmişti.
Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Erol Vardan'ın annesi Akile Vardan'ın, verilen yanlış kan yüzünden hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturmada mahkeme emri gereğince ve polis tahkikatı sebebiyle 11 Mayıs tarihinde mezarı açılmıştı.