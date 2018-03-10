HABER KIBRIS

3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Girne'de toplam 247 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındı.

10/03/2018

3 kişi uyuşturucudan tutuklandı
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Girne’de,  dün saat 13:50 sıralarında, 19 Mayıs Caddesi üzerinde şüpheli görülen S. C.’nin (E-24)  üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda  toplam 247 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındı. Adı edilen ve mesele ile ilgisi olan M. Ş. (E-24) ve H. N. (E-22) tutuklandı.

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Gazimağusa’da, saat 01.30 sıralarında,  Topçu Bulvarı üzerinde, N.H (E-67)’nin kullanımında bulunan araçta,   yapılan kontrolde, araç içerisinde muhtelif markalarda, GKRY menşeli toplam 214 canlı av tüfeği fişeğiyle 1 av tüfeği namlusu tespit edilerek emare olarak alındı. N.H tutuklandı.





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TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs
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