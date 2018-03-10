3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Girne’de, dün saat 13:50 sıralarında, 19 Mayıs Caddesi üzerinde şüpheli görülen S. C.’nin (E-24) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda toplam 247 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındı. Adı edilen ve mesele ile ilgisi olan M. Ş. (E-24) ve H. N. (E-22) tutuklandı.

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KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE İTHAL, TASARRUF VE TAŞIMA

Gazimağusa’da, saat 01.30 sıralarında, Topçu Bulvarı üzerinde, N.H (E-67)’nin kullanımında bulunan araçta, yapılan kontrolde, araç içerisinde muhtelif markalarda, GKRY menşeli toplam 214 canlı av tüfeği fişeğiyle 1 av tüfeği namlusu tespit edilerek emare olarak alındı. N.H tutuklandı.