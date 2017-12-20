3 milyar sterlinlik gemi su alıyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de katıldığı törenle suya indirilen İngiltere tarihinin en büyük uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in su aldığı ortaya çıktı.

3 milyar 100 milyon sterline mal olan ve yapımı 8 yıl süren geminin tamir masraflarını gemiyi inşa eden şirket üstlenecek. Yapımında 10 bine yakın kişinin rol aldığı uçak gemisi, 26 Haziran'da Rosyth Tersanesi'nden denize indirilmişti. 700 personel, 26 F-35 savaş uçağı ve 4 helikopter taşıma kapasitesine sahip HMS Queen Elizabeth'in 2018 itibariyle uçuş testlerine başlaması öngörülüyordu. HMS Queen Elizabeth'in 2023'te tam kapasite hizmete girmesi hedeflenirken İngiltere'nin ikinci uçak gemisi olacak HMS Prince of Wales'in yapımı devam ediyor.