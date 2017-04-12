3 Milyon Dolar Tazminat Kazandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi first lady Melania Trump'ın geçmişte para karşılığı eskortluk yaptığını iddia eden İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail, özür dileyerek yaklaşık 3 milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti.

Geçen ağustosta yayımladığı haberle ilgili özür dileyen İngiliz Daily Mail gazetesi, "Melania Trump'ın yaşadığı zararı ödemeyi kabul ettik" açıklamasında bulundu

Söz konusu haberin internet sitesinden kaldırılacağı da belirtildi. Gazeteden tazminatın miktarı hakkında açıklama yapılmazken, İngiliz basını yaklaşık 3 milyon dolar tazminat ödeneceğini duyurdu.

İngiliz gazetesi Daily Mail 20 Ağustos 2016 tarihinde geçmişte mankenlik yapan Melania Trump'ın 90'lı yıllarda seks işçisi olarak çalıştığını sayfalarına taşımış ve bu haberi first lady'nin memleketi olan Slovenya'daki Suzy isimli dergiye dayandırmıştı.

Gazeteye 150 milyon dolarlık dava açan Melania Trump haberin milyonlarca dolarlık reklam anlaşmaları almasına engel olduğunu savunmuştu.