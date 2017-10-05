3 yaşında hayatını kaybetti!

Kronik böbrek ve kalp yetmezliği ile idrar yolu enfeksiyonu rahatsızlığı bulunan Habiba Bezimova, bir aydır hastanede tedavi görüyordu

Türkmen uyruklu 3 yaşındaki Habiba Besimova, önceki gün sabah hayatını kaybetti.

Besimova’nın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaklaşık bir aydır kronik böbrek ve kalp yetmezliği ile idrar yolu enfeksiyonu rahatsızlığından dolayı Çocuk Servisi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Besimova’nın doğuştan ciddi düzeyde kalp rahatsızlığı olduğu bildirildi.

Ailesiyle birlikte Kıbrıs’ta yaşayan Besimova’nın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesine gönderilecek.