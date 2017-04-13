Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, geçtiğimiz yılın UBP-DP hükümetinin aldığı ve büyük tartışmaya neden olan 18 makam aracının ardından 3 yeni makam aracı daha alındığını sosyal medya hesabından duyurdu

İşte Özersay’ın paylaşımı:

Hükümet Halkın tepkisinden korktu ve yeni makam araçlarını almaktan vazgeçti sanıyorduk. Oysa sadece BAZILARINI almaktan vazgeçmiş ...3 yeni makam aracı için 138bin Euro'cuk...Bu arada yeni ihale yasasında bu meşhur 3/2 kalkmamış mıydı? Bizim paramızla BAKMAYA devam edecek BAKANlar!

Yazıklar olsun

#EskiSiyasetBıktırdı